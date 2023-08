Hrvatska poražena u prvoj utakmici na Europskom prvenstvu, Finska je bila bolja

Hrvatski odbojkaši otvorili su Europsko prvenstvo porazom od Finske sa 0-3 (19-25, 19-25, 22-25) u susretu 1. kola B skupine igranom u Varni.

Od 28. kolovoza do 16. rujna u Bugarskoj, Italiji, Sjevernoj Makedoniji i Izraelu održava se 33. izdanje europskog prvenstva za odbojkaše.

Hrvatska je smještena u skupinu B, a sve susrete igrat će u Varni. U prvom susretu Hrvatska je izgubila od Finske sa 0-3 (19-25, 19-25, 22-25).

Bio je to susret u kojem su Finci bili bolji u svim segmentima igre, posebno u prijemu i servisu. Najveći otpor Hrvatska, koju vodi francuski stručnjak Cedric Enard, pružila je u trećem setu u kojem se dobro držala do završnice seta u kojem je gubila sa 23-22. No, Finci su osvojili iduća dva poena.

Finsku su do pobjede predvodili Joonas Jokela sa 12 i Luka Martilla sa 11 osvojenih poena, dok su Hrvatsku predvodili Marko Sedlaček sa 11 i Kruno Nikačević sa 10 osvojenih poena.

U preostalim susretima iz ove skupine Slovenija je pobijedila Ukrajinu sa 3-1 (23-25, 25-22, 25-20, 25-20), dok je Španjolska još u utorak slavila protiv Bugarske sa 3-1 (25-17, 25-21, 21-25, 25-19).

U drugom kolu Hrvatska će u četvrtak igrati protiv Ukrajine (16:30), istog je dana i susret između Finske i Bugarske (19:30), dok se u petak sastaju Finska i Slovenija (16:30).