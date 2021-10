Hrvatska oslabljena za Cipar i Slovačku! Mislav Oršić otpao zbog ozljede

Krilni napadač Dinama i hrvatske reprezentacije Mislav Oršić, propustit će kvalifikacijske utakmice protiv Cipra i Slovačke zbog ozljede gležnja, priopćio je Hrvatski nogometni savez.

Oršić je propustio trening u utorak zbog bolnog gležnja, a dodatni pregledi pokazali su kako ne može biti spreman za predstojeće dvije utakmice.

Stoga neće putovati s reprezentacijom na Cipar u četvrtak ujutro.

🏥 Mislav Oršić will miss #Croatia's October @FIFAWorldCup qualifiers due to ankle injury. We wish him a speedy recovery!#WCQ #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/pHTUzMKEVr