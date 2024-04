Engeski novinar iznenađen što je Hrgović pristao na ovo, a mogao je mirno gledati Usika i Furya

Na londonskoj presici kojom je najavljen dvoboj najvećih engleskih promotora Franka Warrena (Queensberry) i Eddieja Hearna (Matchroom) pojavilo se deset boksača pod maskama.

– Ovo je bila nevjerojatna produkcija, kao na filmskoj premijeri. Živimo u vremenu kada je sjajno biti boksač, a jednako tako i boksački fan – ustvrdio je Don Charles, trener britanskog teškaša Daniela Duboisa, koji je i prvi skinuo masku.

Nakon njega to je učinio protivnik s kojim će se sučeliti 1. lipnja u Rijadu, a to je Filip Hrgović. A to je meč koji je Eddie Hearn ovako najavio:

– Duboisove najbolje godine tek dolaze. Nažalost po njega, ovog se puta bori s vrlo dobrim teškašem. To je velika borba, a mi znamo da bi to mogla biti i borba za IBF naslov.

A hoće li tako biti znat će se nakon borbe Usika i Furyja te odluke pobjednika tog okršaja hoće li svoje IBF prijestolje braniti ili će ga, u ime vrlo dohodovnog uzvrata, uprazniti.

Sad sam drugačija životinja

– Svojedobno smo sparirali i Filip ne prestaje pričati o tome. No, ja sam spreman pokazati da se ljudi mijenjaju i da sam ja sada drugačija životinja – kazao je Dubois, prepustivši riječ suparniku koji u ringu nosi ime "El Animal".

– Nadam se da se on doista promijenio jer ako nije, borba neće trajati duže od nekoliko rundi. Taj sparing nije baš dobro prošao po njega.

A što se doista događalo te 2018. prisjetio se Hrgovićev trener Yousef Hasan:

– Kada smo se spremali za borbu s Tomom Littleom, Filip je s Duboisom imao dogovorena tri sparinga. U prvom je Filip boksao s distance pa ga ovaj nije nijednom pogodio. Drugi je sparing bio već za dva dana, a Hrga je odlučio ići u fajt, da izbori prekid. Ja nisam bio za tu opciju jer sam protiv toga da se nepotrebno primaju udarci. No, Hrga se odlučio fajtati s njim otvoreno pa je bilo šljiva kod obojice. A to je bilo toliko intenzivno da se Dubois na trećem sparingu nije pojavio. Nazvao nas je njegov tadašnji trener i kazao da ima visoku temperaturu.

VEZANI ČLANCI:

Kako Juki gleda na odnos snaga njegova i suparničkog teškaša?

– Dubois je snažan borac, snažno udara, no Hrgović je brži i tehnički bolji borac, a rekao bih i pametniji. Zahvaljujući boljoj tehnici, Hrga može sačuvati više snage za završne runde.

Ovaj dvoboj očito je bio loše čuvana tajna jer se o tome pričalo tjednima prije službene potvrde.

– Da, i ja sam to znao mnogo ranije. Uostalom, ja sam i prije ove presice dobio zrakoplovnu kartu za Saudijsku Arabiju. Filip se iz Londona vratio u Houston gdje će se s trenerom Ronniejem Shieldsom pripremati do polaska za Rijad, gdje ću mu se, tjedan dana prije borbe, i ja priključiti.

Kako na tu borbu gleda bivši europski prvak i izazivač svjetskog prvaka Željko Mavrović?

– Rekao bih da Hrgović ima bolju školu boksa. Osim uz jako puno mečeva u olimpijskom boksu, Filip je stasao i uz puno poluprofesionalnih mečeva u Svjetskoj boksačkoj ligi. I zato se on zna postaviti u dobar gard. Dubois nema tako izgrađenu školu boksa, ali ima veliku tjelesnu nadarenost.

Zašto je Hrgović na ovo pristao?

Po mnogim promatračima, Hrgović će biti favorit u ovoj borbi, no Mavrović upozorava:

– U boksu je to drugačije nego u ostalim sportovima, ovdje autsajder ima puno veću priliku nego, recimo, u nogometu. Kad je u nogometu omjer snaga 90-10, onaj s 10 posto praktički nema izgleda, dok u boksu nije tako. Tu i onaj s 10 posto izgleda još ima svoju priliku jer može odlučiti jedan udarac.

VEZANI ČLANCI:

Za razliku od Duboisa, koji iza sebe ima mašineriju pa će za njega biti ovakvih mečeva, za Hrgovića je ovo svojevrsni 'biti ili ne biti'.

– Dubois će ovakve mečeve boksati, bude li trebalo, još deset puta, dok Hrgović ovakvu priliku, ako je ne iskoristi, neće skoro dobiti – ističe Mavrović.

Zanimljivo mišljenje iznio je jedan engleski novinar, ustvrdivši:

– Bit će ovo za obojicu prijelomna borba. Zapravo, iznenađen sam da je Hrgović s pozicije prvog IBF-ova izazivača, s koje je mirno mogao gledati rasplet okršaja Usika i Furyja, pristao na ovu borbu.

No, Hrgoviću je očito prekipjelo čekati velike borbe pa je na jednu – najveću u svojoj profesionalnoj karijeri – pristao. Uostalom, odustane li netko između Usika i Furyja od te borbe zbog ozljede, upravo će Hrgović biti taj koji će 18. svibnja uskočiti. A u tom se slučaju onda ova borba s Duboisom ne bi ni dogodila.