Dubois poručio Hrgoviću: Poslat ću te u mirovinu!

Dvadesetšestogodišnji britanski teškaš Daniel Dubois je sljedeći protivnik našem Filipu Hrgoviću. Najbolji hrvatski boksač bori se 1. lipnja protiv pet godina mlađeg protivnika i bivšeg izazivača u velikom meču, koji bi mogao biti i za svjetski naslov, piše Croring.

Filip je na presici bio dobro raspoložen te je kasnije spomenuo kako je Dubois na zajedničkim sparinzima dobivao batine.

Malo se čekalo na Duboisov odgovor, te je obećao Hrgoviću da će ga ispratiti u mirovinu.

– Radili smo tvrdi sparing, a Hrgović je bio vrlo čvrst. No to je bio sparing, to sada nije važno. Ja sam spreman za borbu! – istaknuo je Daniel Dubois i nastavio:

– Ako se nakon tog poraza želi umiroviti, neka se umirovi. Ja ću ga ispratiti u mirovinu. Napravio sam posao protiv Big Babyja Millera, a sada isti posao moram napraviti s Hrgovićem. Na papiru je to teža borba nego protiv Millera, ali ja meč mogu učiniti još lakšim samo ako sam u formi. Moram biti pravi u toj borbi.