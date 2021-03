Hrvati zaradili zajedno preko 200.000 kuna za najnoviji naslov

Odigrali su zajedno četiri turnira na kojima su osvojili čak tri naslova, a na onom četvrtom bili su u polufinalu Australian Opena. Takvu suradnju iz snova imaju dvojica naših tenisača Nikola Mektić (32) i Mate Pavić (27). Nakon Antalyje i Melbournea (Murray River), trećim su se trofejem okitili na ATP 500 turniru u Rotterdamu, nakon što su u finalu pobijedili njemačko-rumunjsku kombinaciju Krawietz/Tecau sa 7:6 (7), 6:2, nakon 78 minuta igre.

Ključni trenutak meča dogodio se po našem sudu u tie-breaku prvog seta, kada su Mektić i Pavić najprije anulirali vodstvo suparnika od 3:1, potom kod 6:5 propustili prvu set-loptu (Krawietz je pogodio as), kod 6:7 spasili set-loptu (Mektićev as), a na kraju kod 8:7 i druge set-lopte Mektićev retern bio je neuhvatljiv. Fantastičan niz od 16 pobjeda u 17 mečeva!

Dominiramo u parovima

To je najdominantniji i, ako hoćete, najsenzacionalniji start jednog para u povijesti (suvremenog) tenisa. Slavna braća Bryan su, primjerice, prvi zajednički naslov osvojila tek 2001. godine (s 23 godine), četiri godine nakon što su počela nastupati na profesionalnim turnirima. Woodbridgeu i Woodfordeu to je pošlo za rukom tek u šestom pokušaju... Jasno, Nikola i Mate su se uparili kao već formirani i iskusni igrači parova, ali svejedno, takva rezultatska eksplozija ipak je bez presedana u povijesti ATP Toura.

Pavić i Marach su, recimo, svoju suradnju započetu 2017. godine okrunili naslovom (Stockholm) tek u 17. pokušaju, iako su prije toga igrali i finale Wimbledona (poraz od Kubota i Mela, 11:13 u petom setu). A slično je bilo i s jednim drugim uspješnim parom: Ivan Dodig i Marcelo Melo 2013. osvojili su naslov u 17. nastupu (Šangaj), iako su i oni prije toga igrali finale Wimbledona (poraz od braće Bryan u četiri seta).

A Nikolin i Matin uspjeh u Rotterdamu samo je nastavak lijepe hrvatske priče u parovima. Započeo ju je Ivan Dodig, on je bio taj koji je utro put u dublu i ostalim našim igračima. Kad su vidjeli da se u toj konkurenciji može i do najvećih uspjeha (a da se i pristojno zaraditi), parovima su prionuli i Mate Pavić, Nikola Mektić, Franko Škugor..., prije njih i Marin Draganja. U posljednje vrijeme gotovo da i nema tjedna kad netko od Hrvata ne osvoji naslov u parovima. Primjerice, u drugom dijelu prošle sezone Pavić je s Brunom Soaresom osvojio US Open, Mektić s Koolhofom završni Masters u Londonu, a na početku ove godine Pavić i Mektić u paru su osvojili najprije Antalyju, a potom i Melbourne, Dodig i Slovak Filip Polašek Australian Open, a Pavić i Mektić sada i Rotterdam.

Zaradili 29.100 eura

Dodig i Pavić vode ljuti boj oko ukupnog broja naslova u paru (Pavić 20, Dodig 16, Mektić čeka u prikrajku s 11), a već iz toga se vidi da Hrvatska nikad nije bolje stajala u konkurenciji parova i da su naši igrači vrh vrhova u toj kategoriji. Posebno nakon umirovljenja legendarne braće Bryan.

– U parovima kvaliteta tenisača još više dolazi do izražaja. Važna je igra na mreži, važan je urođeni osjećaj kad treba uletjeti, kad treba presjeći... Takve se stvari teško mogu naučiti. I Dodig i Pavić, pa i Mektić, do uspjeha su dolazili s različitim partnerima, što samo potvrđuje njihovu kvalitetu – ističe Branimir Horvat koji se u tenisu pojavljivao u više različitih uloga: bivši je tenisač, trener, direktor turnira, a sada je i otac 19-godišnjeg Roka koji čini prve korake u profesionalnom tenisu.

A u čemu je tajna parova? Kako naći najboljeg partnera, srodnu dušu?

– Neke stvari se jednostavno moraju isprobati, mora se vidjeti kako će ta suradnja funkcionirati. Tenis je i tjelesno i mentalno težak sport, a kad su u pitanju dvije osobe, sve to postaje kompleksnije. Njihov uspjeh ovisi o tome koliko su usklađeni, o toj kemiji koje ima ili nema, o njihovim dobrim i lošim danima, važni su njihovi servisi, reterni, voleji, psihološka stabilnost, dobro igranje važnih poena... Parovi su posljednjih godina i puno popularniji nego prije, postali su zanimljiviji za gledanje, čemu su pridonijela i izmijenjena pravila, prilagođavanje publici, mečevi su malo skraćeni... Mnogi igrači su specijalizirali parove, a može se i vrlo lijepo zaraditi – napominje Horvat.

Za naslov u Rotterdamu Nikola i Mate podijelit će 29.100 eura (oko 220.000 kuna).