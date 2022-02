Hrvati opet 'metu' sve pred sobom: Mektić i Pavić u polufinalu

Prvi par svijeta, hrvatski tenisači Nikola Mektić i Mate Pavić plasirali su se u polufinale ATP turnira u Dubaiju, oni su u četvrtfinalu nadigrali Belgijance Sandera Gillea i Jeroena Vliegena sa 6-4, 7-6 (3).

Mektić i Pavić tako su po prvi put ove godine vezali dvije pobjede nakon što su lani osvojili devet naslova među kojima i olimpijsko zlato te Wimbledon.

Za osvajanje prvoga seta našim je tenisačima dovoljan bio "break" u sedmoj igri, dok u drugom setu niti jedna kombinacija nije uspjela oduzeti servis suparnicima. Kod 2-2 Mektić i Pavić su imali tri vezane "break-lopte", ali Vliegen je u tim trenucima sjajno servirao. Kod vodstva Belgijanaca od 6-5 oni su na Pavićev servis stigli sa 40-0 do izjendačenja i set-lopte, no tada je Pavić pogodio prvi servis i spasio situaciju. U "tie-breaku" su Belgijanci imali prednost od 3-2, no Mektić i Pavić su potom osvojili pet poena zaredom za pobjedu.

U polufinalu će Mektić i Pavić igrati protiv trećih nositelja Australca Johna Peersa i Slovaka Filipa Polašeka.

Srebrni s prošlogodišnjih OI u Tokiju Marin Čilić i Ivan Dodig trebali su u srijedu igrati susret 1. kola parova u Dubaiju, ali su odustali prije početka.