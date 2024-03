Hrvat proživio pravu dramu uoči finala Europskog prvenstva: Noć prije nastupa ukrali mu svu opremu

Martin Dolenc ovoga će ljeta predstavljati Hrvatsku na Olimpijskim igrama u Parizu. Dolenc, inače svjetski priznati kitesurfer, podijelio je sa svojim prijateljima i fanovima na Instagramu čudnu dogodovštinu uoči, ni manje ni više, finala Europskog prvenstva u Formula Kiteu u Španjolskoj. Ispalo je, kako je naveo, da su mu ukrali baš svu opremu koja mu je bila potrebna za nastup.

- Mrzim isprike, ali to što mi je sva oprema ukradena noć prije utrke za medalju stvarno mi je otežalo nastup - napisao je Dolenc na Instagramu uz dodatak da je u finalu nastupio s posuđenom daskom i zmajem. To ga je dovelo do petog mjesta, a zahvalio se kolegama na posuđenoj opremi.

Dolenc je 2017. godine uzeo europsko zlatlo u slalomu, a četiri je puta u karijeri bio svjetski juniorski prvak. Na svojoj Instagram-objavi opisao je detalje toga što je sve prošao zadnjih dana. Podijelio je i to da je kradljivac pronađen zahvaljujući HPS-uređaju za praćenje koji je bio u zaštitnom prsluku poljskog predstavnika te da je sada u pritvoru.