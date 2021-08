Hrvat oduševio Anthonyja Joshuu: S njim se priprema na obranu titule prvaka svijeta

Poraz na pariškim olimpijskim kvalifikacijama teško je pao Marku Milunu, posebno zbog toga što je plasmanu u Tokio posvetio jedno cijelo razdoblje karijere, piše Fight Site.

No, taj posrtaj motivirao ga je da nastavi još više raditi i brusiti talent. On je tek na početku svog boksačkog puta i sve što je do sada odradio može se smatrati školom i skupljanjem iskustva.

Iskustvo se isto tako skuplja putem treninga s uspješnim i kvalitetnim boksačima. A što tek reći kad se dobije prilika trenirati s onim trenutno službeno najboljim? Naime, Marko Milun ovog se tjedna nalazi u Engleskoj, prije svega u Sheffieldu, gdje je doveden kao sparing partner Anthonyju Joshui koji se priprema za rujanski meč protiv Oleksandra Usyka.

Foto: Privatni album Nakon što se Marko time pohvalio na Instagramu, otkrio je kako je došlo do ove suradnje i kakvi su planovi Joshuinog tima s njim.

- Petar Milas me preporučio jednom Joshuinom menadžeru. Čuo sam se s njim preko Instagrama, nakon čega smo ostali u kontaktu. Trebao sam ići u Englesku na meč s Alenom Babićem, ali oni su me zvali i kupili mi kartu da dođem dan ranije pa odradim dva sparinga ovaj tjedan. Danas odlazim Babiću na meč pa se ponovno vraćam u Sheffield nakon meča. Ponovno na sparing. Dogovorio sam dva tjedna, ali već su me pitali da ostanem duže - rekao je Milun, koji unatoč svemu nije imao namjeru propustiti subotnji meč svog timskog kolege.

A kakav je Anthony Joshua u ringu, ali i izvan njega?

- Joshua mi je ostavio sjajan dojam. Jako normalan dečko, kao mi iz kluba. Ne glumi niti se ponaša kao da je važniji jer je svjetski prvak. Zadovoljan sam sa svime. Imamo super uvjete, dobili smo sve što nam treba.

>>> BBB napali Poljake u Dubravi