Hrvat napravio podvig za povijest pa otkrio: Vježbam jogu i meditiram, postao sam vegetarijanac

Privlačnost kolektivnog sporta jest i u tome što su u pojedinim nastupima u prilici trag ostaviti i oni koji nisu etiketirani kao najbolji a imaju svoju veliku vrijednost za ekipu.

Jednu takvu prigodu, bolje reći svoj izniman šuterski dan, iskoristio je i bivši hrvatski košarkaški reprezentativac Rok Stipčević, 35-godišnjak koji ove (i prošle) sezone brani boje Krke iz Novog Mesta.

A on je u abaligaškoj pobjedi njegova sastava nad Mornarom iz Bara (89:80) sudjelovao sa 33 koša a njih čak 27 postigao je dalekometnim ubačajima. A posebnost činjenice da je Rok zabio devet trica jest u tome što je u tome uspio iz samo deset pokušaja što će reći da je sa samo jednim promašajem, uz 90-postotnu uspješnost, postao rekorder ABA lige. Jer, nitko u prethodnu 21 sezonu tko je ispucao 10 i više trica nije u tome bio tako uspješan.

Već istu večer pitali smo ga kako je u tome uspio?

- Bio sam miran u igri a miran sam i sada kada o tome pričam. Pomogla mi je mirnoća koju posjedujem jer velike emocije u pravilu rade dizbalans. Ako si odveć emotivan tada ne možeš pružiti svoju najbolju izvedbu.

Kako se osjećao nakon toga?

- Lagao bih kada bih rekao da mi ne gode sve te poruke koje dobivam i pozive koje primam. Nema osobe kojoj takvo nešto ne godi.

Kaže da čak i nije bio svjestan koliko je trica zabio.

- Na kraju su mi suigrači rekli da ih je devet. A bez njih, a ovo je altruistična momčad, ne bi bilo niti ovakve moje učinkovitosti. To je danas rijetkost jer sve više je sebičnih igrača koji nisu svjesni da s naganjanjem statistike i sebi štete.

Od kuda tolika sebičnost kod novih naraštaja?

- To vam je lanac zbivanja, a kreće od roditelja, menadžera pa ih medija koji im stvaraju uvjerenje da ih to prodaje. Teško je mladom igraču objasniti da se na tržištu traži kompletan, a ne sebičan, igrač koji doprinosi momčadi ne samo koševima. To bi mu trebao objasniti trener a iza njega bi trebala stati uprava koja to rijetko čini pa se svi zajedno nađu u začaranom krugu.

Ima nešto, kaže, što mu je ovog časa još i važnije od pojedinačnog tricaškog rekorda.

- Meni je važnija ova pobjeda jer nama će svaka ove sezone biti iznimno važna. A konkurenti u borbi za ostanak bit će nam i hrvatski klubovi koji financijski ne stoje dobro. Žao mi je da se u Hrvatskoj ne može kreirati nešto stabilnije od ovoga što jest, a čini mi se da su hrvatski klubovi u tom smislu na najnižoj grani od kada ja igram pa i gledam košarku.

I zato mu odgovara igranje za stabilnog poslodavca kao što je sadašnji.

- To je klub koji u dan ispoštuje svoje financijske obveze. A odgovara mi i lokacijski jer nije daleko od Zadra pa sam bliže svojoj djeci.

Rok se prisjetio još nekih vrućih šuterskih noći, nakon kojih je ruku također morao "hladiti".

- Još jednom sam zabio devet trica, a bilo je to u dresu Zadra. Mislim da je to bilo 2007. protiv FMP-a, no tada nisam imao ovakav postotak uspješnosti. Prošle sezone sam u dvije utakmice zabio šest a u jednoj sedam trica.

Da bi bio u stanju takvu prigodu iskoristiti, u ligi kakva je ova, čovjek mora biti prilično fit.

- Ja vodim dosta brigu o svom tijelu, sada u još većem obimu. Prakticiram jogu, meditaciju a pazim i na prehranu. Štoviše, od svoje 29. godine svako ljeto bih proveo bez konzumacije mesa a prije dvije godine sam postao vegetarijanac. Pomaže mi to da tijekom dana imam kontinuiranu energiju. Nemam teških dana a i oporavak od treninga i utakmica mi je brži. Red, rad i disciplina su moj moto a za moju tjelesnu spremu od moje 18. godine brine Jure Šango.

Nastavi li ovako šutirati, zanimljiv bi mogao postati i izborniku Veljku Mršiću kojeg u studenom čekaju prve dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a prva je baš protiv Slovenije, zemlje za čiji klub Rok upravo igra.

- Reprezentacija je za mene svetinja, to je nešto o čemu sam sanjario još kao klinac i taj poziv nikad nisam odbio niti ću odbiti. Uvijek ću biti na dispoziciji svakom izborniku ali isto takav i najveći navijač.

A navijač je bio i u prosincu 2018. i to kao igrač litavskog Rytasa u prigodi gostovanja Hrvatske u Litvi.

- Tu sam se osjećao malo povrijeđeno. Nakon četiri utakmice tog ljeta, izbornik Anzulović me brzinski izbacio iz sastava bez razgovora o tome. Ne zamjeram ja njemu odluku što me nije zvao, to je diskretno pravo svakog izbornika, ali trebao je to barem iskomunicirati - zaključio je Stipčević.

