Hrvat koji je igrao protiv Vitorije: Vjerujem da će Hajduk proći

Hajduk od 21 sat kreće u svoj novi europski izazov zvan Konferencijska liga. Protiv portugalske Vitorije Guimaraes igraju prvu utakmicu 3. pretkola tog natjecanja i to na domaćem terenu, na svom Poljudu.

Vitoria je u prethodnom kolu Konferencijske lige izbacila mađarsku Puškas Akademiju. U Portugalu su osigurali pobjedu 3:0, a u uzvratu nije bilo golova s nijedne strane. U uzvratu za momčad Puškas Akademije svojih pola sata dobio je i Hrvat Jakov Puljić.

- Druga utakmica je bila potpuna suprotnost onoj prvoj gdje su oni radili pritisak i bili agresivni, a ovo su više došli odraditi da ne izgube i da sačuvaju tu prednost bez nekih šansi i pritiska, a mi nismo opet bili na razini da napravimo neki rezultat tako da 0:0 je bilo nekako i realno - rekao je Puljić za Sportklub.

Što očekuje večeras?

- Podjednako će biti po meni jer oboje traže posjed i dosta su aktivni u igri, a sigurno da je prednost Hajduka prva utakmica doma, još po najavama da će biti pun stadion, sigurno da imaju vjetar u leđa i nadam se da neće kiksati i da će napraviti dobar rezultat jer to im je bitno da probaju u prvoj utakmici riješiti. Tamo će im biti jako dobra atmosfera i bit će teško za igrati. Vjerojatno će Vitoria sad na Poljudu biti i malo opreznija - rekao je Puljić pa se osvrnuo na momčad Vitorije.

- Najviše mi se svidio broj 10, Thiago Silva. Ofenzivni dio im je cijeli dobar, individualno su jaki 1 na 1, brzo rješavaju te situacije. Oba krila su brza, bekovi im se dižu dosta gore, ostavljaju puno prostora iza, tako da je to prilika Hajduku, a vjerujem da će treneri to dobro analizirati i vidjeti gdje im je slabija strana da probaju to iskoristiti.

Poljud je rasprodan, ali će vruće biti i u uzvratu.

- Stvarno je paklena atmosfera, nama je bilo oko 15 tisuća ljudi, a nije bio pun stadion tako da vjerujem da će ovu utakmicu u uzvratu oni popuniti stadion i da će biti nešto slično kao na Poljudu. Iz tog razloga govorim da bi bilo dobro da Hajduk to odmah riješi u Splitu. Svaka akcija je popraćena hukom i aplauzom i onda samo idu, gaze, drže posjed, stvaraju pritisak i kako je na Poljudu tako će im sigurno biti i tamo u Portugalu.

Ima li Hajduk šanse proći?

- Sigurno da Hajduk ima šanse, ja navijam uvijek za naše kad igraju Europu, vjerujem da će to uspjeti proći, da im neće biti lako, neće, ali vjerujem u kvalitetu i to što su zadržali kostur momčadi glavnih igrača. Vjerujem da će im prednost domaćeg terena u prvoj utakmici i individualna kvaliteta pomoći da prođu to dalje.

>> Pogledajte gaf tijekom prijenosa HNL-a