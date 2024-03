Hrgović pohvalio Joshuu i otkrio zašto se on nije borio: 'Protivnik je odjednom nestao'

Nakon borbe protiv Marka De Morija na boksačkom spektaklu u Rijadu, Filip Hrgović traži priliku za velik meč. Bilo onaj za titulu teškog prvaka koju trenutno drži Oleksander Usik, bilo protiv nekog od istaknutijih boraca u kategoriji. Nažalost, još od kolovoza 2022. kada je pobijedio Zhileija Zhanga za titulu izvanrednog prvaka po IBF-u, ne uspijeva u tom naumu. Imena i prozivke kruže, ali borba nikako da bude dogovorena.

Usik se trenutno doima kao poprilično daleka meta. Prvi mu je na rasporedu meč za ujedinjenje svih teškaških pojaseva protiv Tysona Furyja. Meč bi se trebao održati ovog svibnja, a izgledan je i revanš. Hrgoviću ipak ostaju poprilično dobre opcije. Anthony Joshua je jedna od njih. Britanac je spomenuo hrvatskog boksača, ali odabrao je meč protiv Francisa Ngannoua i pobijedio nokautom u drugoj rundi.

"Drago mi je. Anthony Joshua je obranio naš sport, hvala mu. Fury je osramotio naš sport svojom izvedbom, nije bio spreman i podcijenio je Ngannoua. Joshua je branio boje našeg sporta i hvala mu. Ipak, nisam impresioniran Joshuinim nastupom. Ono što sam očekivao, to se i dogodilo", rekao je Hrgović nakon Britančeve pobjede pa se osvrnuo na mogućnost borbe među njima dvojicom:

"Nadam se. Nije do mene, sve je na njemu. Želim se boriti s njim kad god, ali ne radi se ovdje o meni. Riječ je o razmaženim zvijezdama. On je zvijezda i on će odlučiti. Ja sam spreman. Nema nikakvog razloga da ne dođe do te borbe nakon što titula ostane upražnjena poslije borbe Fury-Usik. Čini mi se da Joshui nije stalo do titule nego do novca."

Zatim se osvrnuo na Josepha Parkera koji je pobijedio Zhanga. Rekao je da je meč s Parkerom bio ponuđen njemu i da ga je on prihvatio, ali kazao je kako je pobjeda odjednom nestala.

"Ja sam bio jedna od opcija za Josepha Parkera na tom eventu. Pitali su me želim li se boriti, a ja sam rekao: ‘Naravno da se želim boriti!‘. Ali, ta ponuda nestala je nakon toga, odjednom! On se također htio boriti sa mnom, obojica smo htjeli taj meč. Ja sam čak i započeo trening kamp za njega, sve sam organizirao, a onda je to propalo", rekao je Hrgović.

