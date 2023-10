Hrgović ima novog protivnika za naslov? Joshuina polako ispada iz igre

Boksački svijet je na pragu zanimljivoga perioda kada je riječ o teškoj kategoriji. Tyson Fury će se susresti u ringu s MMA legendom, Francisom Ngannouom. Britanac je veliki favorit u boksačkome meču, a zatim bi trebala uslijediti superborba za ujedinjenje teškaških titula između Furyja i Oleksandra Usika.

U planove su upleo i IBF čiji pojas drži Ukrajinac, a izvanredni protivnik i prvi izazivač je hrvatski boksač Filip Hrgović. Hrgović već dugo čeka svoju priliku da napadne titulu, a dogovorom superborbe ona je zasigurno pomaknuta još dalje u budućnost. Međutim, Usik i Fury razgovarali su o uzvratnom meču, no tu je uskočio IBF.

Odredili su kako će pobjednik superborbe morati njihov pojas odmah braniti protiv Hrgovića. Ukoliko to ne učine, već navodno su zaprijetili oduzimanjem pojasa. Dakako, nije sigurno hoće li ovo ostati isključivo na riječima, niti u potpunosti jasno zašto bi IBF izbjegavao još jednu borbu tolikog kalibra kao što je uzvrat Furyja i Usika.

Ukoliko do oduzimanja pojasa dođe odmah po konačnoj unifikaciji teškaških titula, smatralo se da bi se Hrgović za naslov trebao boriti protiv Anthonyja Joshue. Međutim, proteklog vikenda Otto Wallin je pobijedio Murata Gassieva, a rezultat je promijenio stanje na rang ljestvicama.

