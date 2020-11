Ni uoči subotnje borbe u Wembley Areni protiv Toma Littlea, vrlo važne za njegovu karijeru, Alen "Savage" Babić nije propustio priliku da novinare podsjeti na svoju netrpeljivost prema Filipu Hrgoviću s kojim se želi naći i u ringu. I to što prije.

A o toj borbi, za koju je i sam Hrgović rekao da se jednog dana možda i dogodi, govorio je za engleske medije i Filipov promotor Nisse Sauerland:

- Mi smo razmišljali o toj borbi pa smo počeli i osluškivati, no onda je Babić utihnuo - kazao je Nisse i dodao:

- Zato ćemo se fokusirati na borbu sa Michaelom Hunterom ili pak Zhang Zhileijem, odnosno s bilo kim tko je visoko rangiran. To je sada naš cilj.

Na pitanje da li Hrgović i njegov tim doista žele tu borbu, ljutiti "Divljak" Babić ovako je odgovorio u mikrofon novinara Sky Sportsa.

- Ovo je prvi put da ja čujem bilo kakav Hrgovićev interes za tu borbu. Nitko nas u tom smislu nije kontaktirao, niti mene niti mojeg menadžera, s bilo kakvom ponudom. Ako on želi tu borbu, imat ćemo je.

>> Pogledajte i cijeli podcast s Filipom Hrgovićem



Babić drži da Hrgović zapravo izbjegava tu borbu.

- Obojica smo iz iste, male, zemlje i zbog naše borbe tisuće klinaca počele bi boksati, no on to sabotira. On priča da je najbolji na svijetu i takve stvari, a nije se borio ni sa kim ozbiljnim. Kada pogledate njegove protivnike, imao je dosad lošu profesionalnu karijeru. Ja sam uvijek govorio da je Hrgović dobar boksač, no on nikad nije pokazao da me poštuje. Bio sam njegov glavni sparing partner, radio sam noćne smjene i išao sparirati s njim i nikad mi nije rekao hvala. No, srest ćemo se mi u ringu. Oni su nasilnici. Imaju puno novaca, a ja imam ništa, no sve ću što imam unijeti u ring. Hrgović i ja ćemo se sresti u ringu i oni to znaju.



Po riječima njegova promotora Suerlanda, Hrgović predviđa da će Babić u subotu izgubiti od Littlea.

- I Filip i ja tipujemo na Littlea. Čuo sam da je trenirao vrlo žestoko i da je imao jako dobar trening kamp za ovaj meč. Ako je to tako onda mogu zamisliti kako nanosi štetu "Gospodinu Divljaku".



Ni na to Babić nije ostao dužan:

- Ako to tako ne bude, ako me Little ne uvede u probleme, tada mi se Filip može ispričati. Ja njima, očito, predstavljam glavobolju jer ih stalno izazivam na borbu i to ću nastaviti činiti. Želim da svi poklonici boksa vide Hrgovića kako pada jer su toliko zapeli i nitko ih ne voli u Hrvatskoj.

Koliko je dobro da se Babić neposredno prije važne borbe toliko bavi s protivnikom s kojim će se, možda, jednog dana boriti vidjet ćemo u subotu. Little najavljuje da će pokušati ući u glavu hrvatskom teškašu, možda već tijekom službene press-konferencije.

- Čini mi se da me Little poštuje, osjećam to, no ako to tako ne bude za njega će nastati pakao. Ja želim da to bude po staroj školi, želim da se poštujemo međusobno. Premda je svoje četiri posljednje borbe izgubio tehničkim nokautom ja njega poštujem i nikad neću ići prvi na čovjeka.

U tom kontekstu Babić upozorava svojeg engleskog protivnika da niti ne pokušava u njemu probuditi njegov alter ego odnosno drugi ja.

- Shandell Winters je krenuo na mene i aktivirao "Divljaka" pa sam eksplodirao. Ne mislim da Little to želi, no ako to učini čut će puno psovki.

Koliko je dobro da se Babić neposredno prije važne borbe toliko bavi s protivnikom s kojim će se, možda, jednog dana boriti vidjet ćemo u subotu. Little najavljuje da će pokušati ući u glavu hrvatskom teškašu, možda već tijekom službene press-konferencije.

- Čini mi se da me Little poštuje, osjećam to, no ako to tako ne bude za njega će nastati pakao. Ja želim da to bude po staroj školi, želim da se poštujemo međusobno. Premda je svoje četiri posljednje borbe izgubio tehničkim nokautom ja njega poštujem i nikad neću ići prvi na čovjeka.

U tom kontekstu Babić upozorava svojeg engleskog protivnika da niti ne pokušava u njemu probuditi njegov alter ego odnosno drugi ja kojeg zove "Divljakom".

- Shandell Winters je krenuo na mene i aktivirao "Divljaka" pa sam eksplodirao. Ne mislim da Little to želi, no ako to učini čut će puno psovki.