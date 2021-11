Hrabri dječačić (6) spasio sestru od pobješnjela psa i zaradio 90 šavova, a sada je dobio veliku čast

Treći dan WBC-ove konvencije u Ciudad de Mexicu bio je rezerviran za predstavljanje četvorice srednjaških velikana, Raya Sugara Leonarda, Roberta Durana, Tommyja Hearnsa te Marvina Haglera, koji, nažalost, više nije među živima.

A šampionski tretman imao je i dječačić koji je kao šestogodišnjak spasio svoju četverogodišnju sestru od pobješnjela njemačkog ovčara i zaradio ozbiljne ozljede desne strane lica i 90 šavova. On se zove Bridger Walker i po njemu je nazvana nova kategorija, ona koja će okupljati borce između 91 i 101 kilograma, a to su gabariti i dvojice hrvatskih teškaša – Alena Babića i Petra Milasa.

Zbog iskazane hrabrosti, nevjerojatne za takvu životnu dob, najstarija svjetska organizacija profesionalnog boksa pozvala je danas sedmogodišnjeg Bridgera u Ciudad se Mexico kao VIP gosta. A ondje se imao priliku slikati s brojnim sadašnjim i prošlim boksačkim šampionima, svojim “kolegama”, s obzirom na to da od ove godine ima epitet počasnog WBC-ova prvaka.

Bridgera je svojedobno osobno nazvao i Mike Tyson nazvavši ga dječakom sa šampionskim materijalom. A da je šampionski materijal, kao što on sam u to vjeruje, Alen Babić imat će priliku dokazati upravo u ovoj kategoriji. Premda se on spreman boriti i u teškoj, u kojoj je jedan od lakših boraca, ovdje mu se otvara najveća prilika za uspon jer je trenutačno petorangirani borac nove kategorije. A takav status i priliku koja iz toga proizlazi bila bi šteta ne iskoristiti.