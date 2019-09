HOO: Osobni sukobi nam neće određivati koga ćemo slati u Tokio

Boksački izbornik Leonard Pijetraj postavio je kriterije koji su podijelili domaću sportsku javnost. Pijetraj je kazao da on nema ništa protiv da Hrgović ide na neki od olimpijskih kvalifikacijskih turnira ako njegov bivši štićenik (s kojim se rastao u svađi) dođe na sparing-treninge i na amatersko Prvenstvo Hrvatske.

S obzirom da je sada profesionalac, jasno je da Hrgović teško može odvojiti toliko vremena koliko izbornik od njega traži, a ako bi bio osam do deset mjeseci izvan profesionalnog pogona to se zacijelo ne bi svidjelo njegovim promotorima koji još uvijek ulažu u njega.

Ako bi pak pokušao paralelno pratiti sav taj program pa uz amaterske mečeve imati i, recimo, dva profesionalna, to je nešto što bi po Hrgovića moglo završiti loše, kako rezultatski tako i po pitanju moguće prenapregnutosti i ozljeda.

HOO određuje tko će na OI

Čini se da će taj gordijski čvor netko morati presjeći a za to su, čini nam se, spremni čelni ljudi Hrvatskog olimpijskog odbora pa predsjednik Zlatko Mateša ističe:

- Naš stav temelji se na tome da sportaše koji idu na Olimpijske igre određuje i šalje nacionalni olimpijski odbor. Gospodin Hrgović je u našem programu još od Rija i osvajanja olimpijske bronce i ako on prođe ono što je na svjetskoj razini predviđeno kao kvalifikacijski kriterij onda će za nas on biti sudionik Igara u Tokiju.

Treba li Hrgović proći interne hrvatske kvalifikacije?

- Po nama, apsolutno, ne mora, tim više što Svjetski boksački savez (Fiba) više nije organizator kvalifikacija jer ga je MOO suspendirao i za to odredio posebno tijelo koje vodi Nenad Lalović, član MOO-a i predsjednik Međunarodnog hrvačkog saveza. Bude li Hrgović ispunjavao ondje postavljene uvjete on će ići na kvalifikacije. Inače, bojim se da u cijeloj ovoj priči ima dosta osobnoga. Taj zahtjev da Hrgović mora proći neku vrstu domaćih kvalifikacija liči mi na to kao da netko zatraži od Modrića da mora odigrati četiri utakmice u podsaveznoj ligi i da tek onda može igrati za reprezentaciju.

A što ako glavni produkandidat Marko Milun, na tekućem Svjetskom prvenstvu osvoji medalju?Tko će onda u kvalifikacije?

- Onda ćemo mi o tome odlučiti. Konačna je riječ HOO-a, a ne Saveza. Uostalom, organizirat ćemo i poseban sastanak oko toga i ako ima nekih problema, nadam se da će biti riješeni.

Taj sastanak organizirat će glavni tajnik HOO-a Josip Čop koji ovako gleda na stvar:

- Mi moramo shvatiti da postoji razlika između boksača profesionalaca i amatera i mi nismo glupi da bismo potencijalnog osvajača olimpijske medalje onemogućili da ode na Igre. Nećemo mi krojiti stručnu politiku naše članice, a to je HBS, no ona mora shvatiti da je Hrgović već četiri godine top olimpijski kandidat, a to je postao na osnovu bronce iz Rija, a tada nismo znali hoće li on u ovakvom trenutku biti amater ili profesionalac. Naravno da postoje i neke uobičajene procedure, ali ako postoji mogućnost da takav jedan sportaš nastupi i da za svoju zemlju osvoji olimpijsku medalju onda ne treba robovati administrativnim propisima.

Čini se da je na tom tragu i predsjednik Hrvatskog boksačkog saveza Bono Bošnjak:

Hrgović zna dogovor

- Ja sam za to da se boksačima da prilika da nastupe gdje god žele. Neki sada istupaju, svatko na svoj način, i pritome koriste medijski prostor na štetu boksa i HBS-a. Zbog osobnog sukoba Pijetraja i Hrgovića više se priča o tome nego o medaljama koje naši mladi boksači godinama osvajaju, ove godine već osam. Bili smo za stolom, nešto smo se dogovorili pa i Hrgović zna što je bilo dogovoreno.

Nakon svega, čini se da bi Pijetraj mogao biti usamljen u svom insistiranju, a ostane li bez podrške Saveza, teško će dobiti ovaj meč. A kako će proći na sudu, to ćemo saznati nakon izvjesnog vremena.

Naime, Pijetraj nije pristao na ono što mu je ponudila Hrgovićeva strana i sada sudski potražuje ono što misli da je zavrijedio u trenersko-menadžerskom radu s našim najboljim boksačem.

