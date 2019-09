Željko Mavrović u čudu: To je suludo, ponižavanje i ucjena Filipa Hrgovića!

Željko Mavrović, bivši boksač, a sada direktor hrvatske reprezentacije, kaže da Filip Hrgović neće morati nastupati na Prvenstvu Hrvatske kako bi izborio kvalifikacije za Olimpijske igre. To je tvrdio Leonard Pijetraj, a opširnije o tome možete pročitati ovdje.

- Moja malenkost, ali i čelništvo Hrvatskog boksačkog saveza su istog stava, a taj je da je Filip Hrgović apsolutni prioritet kao teškaš, koji će dobiti priliku otići na izborne turnire ili mjesta na kojima se mogu izboriti Olimpijske igre. Bit će za njih prijavljen i bit će mu omogućeno to učiniti - rekao je Mavrović za Sportske novosti.

Pijetraj je tvrdio da će Hrgović morati sparirati s "perspektivnim dečkima poput Miluna i Pratljačića" i dokazati da je bolji od njih.

- Što se tiče ideje izbornika Leonarda Pijetraja da je Marko Milun bolji boksač, a on to otvoreno priča, to je jasno vjera trenera u svojeg boksača, ali... U statusnom boksačkom pogledu stvari stoje sasvim drukčije. Hrgović je jedan od 10 najboljih profesionalnih teškaša na svijetu, a Milun možda među 10 najboljih olimpijaca. Možda, ali i to je nategnuto. Ovog trenutka Milun, budimo realni, nema ništa - rekao je Mavrović i dodao:

- Nekakva ideja Leonarda Pijetraja da bi oni trebali sparirati, nekakav izborni sparing je suluda. Jedan profesionalac koji boksa na najvećim priredbama svijeta i koji ovog trenutka ima sigurno najjaču boksačku ekipu oko sebe, jaču možda i od Joshue jer vjerujem da je Diaz bolji od Joshuinih trenera, pa ima onda i Hearna i Sauerlanda kao potporu, na kraju krajeva i Hasana Yousefa. Nešto boksa ja ipak znam i tvrdim da tako moćnu ekipu u svijetu boksa ja ovog trenutka ne znam. Dalje, u Hrgovića je puno toga i uloženo i on je do ovog trenutka opravdao svaku kunu i dolar uložen u njega. Njegovi su mečevi odlični, završava ih jako efikasno.

Mavrović je zatim dodao:

- Čovjeku koji je zadužio naš boks i sport s olimpijskom medaljom iz Rija, sada onemogućiti nastup ili priliku za izboriti nastup na Igrama u Tokiju bio bi stvarno zločin. Kazneno djelo. Kada bi HBS s bilo kojim svojim tijelom izašao s takvim stavom ili idejom, ja sigurno više nikada s tim ljudima ne bih bio u istoj organizacijskoj priči. Dakle, naglašavam da Hrvatski boksački savez apsolutno stoji iza Filipa Hrgovića.

Hrgović se, dakle, ne mora pojaviti na Prvenstvu Hrvatske?

- Ne mora! Apsolutno ne, kakvo Prvenstvo Hrvatske! On je to osvojio “milijun puta”. Ako bi to bio uvjet, to bi bila ucjena Filipu Hrgoviću, pa i ponižavanje. Kakvo PH i kakvi sparinzi! Ponavljam, ne mora Filipa nitko voljeti, ali poštovati njegove rezultate, to je zaslužio - zaključio je Mavrović.

>> Pogledajte gostovanje Filipa Hrgovića na Večernji TV-u