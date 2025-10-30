Hoće li trener Hajduka stvari gurnuti pod tepih? Jedan uglednik u loži bio je poprilično nezadovoljan...

Hajduk je preživio Cibaliju i nakon ruleta izvođenja jedanaesteraca prošao dalje u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. To je ono što je, površinski gledano, u ovom trenutku najvažnije za splitsku momčad. Da je kojim slučajem Hajduk ispao protiv Cibalije, razlika u generalnom narativu bi bila ogromna. Znatno je drukčije u listopadu već "odustati" od jednog trofeja, u odnosu na sadašnju situaciju gdje je borba za dva trofeja još uvijek živa.

Međutim, to ni u kojem pogledu ne znači da bi Hajduk trebao biti zadovoljan. Bez obzira na manjak kvalitete terena u Vinkovcima, bijeli su trebali i morati protiv sedme momčadi drugog ranga hrvatskog nogometa pokazati puno više. Donekle na to ukazuje i međusobni omjer Cibalije i Hajduka. Naime, prije ovog Kup dvoboja Hajduk je imao niz od 13 uzastopnih pobjeda nad Cibalijom, i to iz perioda od 2011. do 2018., kad je Hajduk bio puno lošiji nego što je danas, a Cibalia puno bolja nego što je danas. Ako to ne ukazuje na činjenicu da je Hajdukova izvedba u srijedu bila razočaravajuća, onda ništa drugo neće.

Ako gledamo na neku širu, makro perspektivu, najveći problem Kup utakmice za Hajduk je taj što su si bijeli dodali još 30 minuta nogometa. Vidjelo se pri sučevom zvižduku nakon 90 minuta da je sportski direktor Hajduka Goran Vučević u loži bio poprilično nezadovoljan upravo tom činjenicom. Uoči nedjeljnog gostovanja u Koprivnici protiv Slaven Belupa (koji je u srijedu u Kupu s 3:0 u 90 minuta apsolvirao BSK), klub sigurno ima određene brige po pitanju odmornosti i spremnosti kadra.

Ono što trener bijelih Gonzalo Garcia govori na konferencijama za medije i u miks-zonama je u ovom trenutku manje važno. Važnije je kako će se Španjolac postaviti prema igračima iza kulisa. Pitanje je hoće li se u odnosu na ovu utakmicu postaviti sa stavom "najvažnije je da smo pobijedili" i sve ostale stvari podvući pod tepih, ili će maksimalno kritično pristupiti prema igračima koji su do posljednjih sekundi strepjeli od drugoligaša. Ta naizgled mala odluka mogla bi se u nastavku prvenstva ispostaviti izrazito važnom, jer maksimalna samokritičnost je jedini put prema ispravljanju grešaka, napredovanju te samim time i uspješnim rezultatima. Sada je idealan trenutak za Garciju kako bi dodatno prodrmao momčad, jer bolje je to sve ispravljati nakon pobjede nego li nakon poraza, kad i navijački i medijski pritisci postaju znatno snažniji.

Utakmica ove nedjelje u Koprivnici (16 sati) bit će vrlo zanimljiva po pitanju Hajduka iz dva kuta. Prvi kut je onaj fizičke spremnosti igrača nakon 120 minuta Kupa, a drugi je onaj psihološke prirode. Vidjet ćemo u Koprivnici jesu li Garcia, stožer i igrači povukli pouke iz Vinkovaca ili su pak tu pobjedu protiv Cibalije pogurali pod tepih samo zato što je riječ o pobjedi. Plus za Hajduk je taj što se sad može fokusirati na HNL, za razliku od konkurenta Dinama.