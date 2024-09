HNL je otišao u neočekivanom smjeru. Evo kako je Dinamo pomogao Hajduku i vratio ga u život

Prije deset dana prvenstvo je bilo riješeno kad je o naslovu prvaka riječ, moglo se to pročitati iz svih medija koji prate sport, iščitati iz svih izjava nogometnih stručnjaka, bivših i sadašnjih, svi su vidjeli Dinamo na tronu nakon famoznog starta u sezonu. A sad se sve okrenulo, taj donedavno već prežaljeni Hajduk sada gazi, igra dobro i prometnuo se u legitimnoga kandidata za naslov prvaka.

I Splićanima se nema što zamjeriti, prije im treba čestitati. Nakon što su na početku prvenstva imali dva remija, ispali iz Europe od Ružomberoka, nakon klupskih borbi, oni su se digli. Nije ih ni taj loš ulazak u sezonu pokolebao, nije ni smjena sportskog direktora Nikole Kalinića, ni razne, čak i teške riječi klupskih ljudi (smijenjenoga Kalinića, predsjednika Bilića, trenera Gattusa) nisu ih zaustavile, Gennaro Gattuso očito je posložio momčad, doveo ju je u red.

Gattuso i Livaja sad jure

Hajduk ima Marka Livaju koji je u sezonu ušao u sjajnoj formi, zaradio i pohvale za svoj rad od Gattusa, smršavio je, radi po terenu “ko lud”, svaki njegov dodir s loptom ima smisla, čim je blizu 16 metara, strašno je opasan, zabija i asistira, uostalom svi pogoci Hajduka, izuzev jednog, imaju njegov “potpis”. I pustimo priče kako Hajduk nema ništa osim Livaje. Istina je da se gotovo sve vrti oko njega, ali Hajduk ima radnu momčad, discipliniranu i s pravom ponovno gaji nadu u naslov prvaka, to prije jer će Ivan Rakitić biti sve bolji, imaju toga klinca Durdova kojem je Gattuso dao priliku, a mladac je još kako koristi. Imaju i ogromnu podršku navijača, kad 19.000 ljudi dođe na utakmicu s Goricom, onda je to velik vjetar u leđa. Sve to zajedno izbacilo je Splićane na tablici ispred Dinama, potpuno zasluženo. Uostalom, u izravnom srazu slavili su nad plavima u Maksimiru i tom su se pobjedom apsolutno vratili u život.

VEZANI ČLANCI:

Za to su se sami potrudili, a značajno im je pomogao i Dinamo. Koji se nakon furioznog starta sezone – raspao. Potpuno neočekivano i razloge tek trebaju otkriti u Maksimiru. Plavi su s ukupnih 5:0 izbacili Qarabag u play-offu i ušli u Ligu prvaka, pa nisu pola godine izgubili utakmicu. I nakon početka HNL-a bili su na maksimalnom učinku iako je bilo muke u Osijeku. No onda je krenuo pad, prvo s remijem u Rijeci i užasnim drugim poluvremenom. Potom je u zadnjih desetak dana krenula kulminacija užasa. Prvo je toga nesretnog petka 13. Dinamo ugostio Splićane i igrao toliko jalovo, da se to nije dalo gledati, a Marko Livaja dokrajčio ih je pogotkom.

No to bi se još i moglo “prožvakati”, dogodi se loš dan, loša utakmica, ali nažalost po Dinamo, to je bio tek gorak uvod u ono što mu se potom dogodilo. Slijedio je stravičan debakl i rušenje rekorda Lige prvaka, primljenih devet pogodaka od Bayerna na startu Lige prvaka, s čime su se sprdali po cijelom nogometnom svijetu. No, kako ide u reklama, ni to nije sve.

Pametno izabrati trenera

Trener Sergej Jakirović nije preživio “dugu devetku” Bayerna, privremeno ga je naslijedio Sandro Perković i plavi su s njim otišli u Koprivnicu. I doživjeli još teži udarac, izgubili s 1:4 od momčadi koja je bila posljednja, koja nikoga nije pobijedila i imala je samo jedan bod iz remija s Lokomotivom. Imali su plavi vodstvo, počeli i nešto igrati nakon pola sata, a onda se u završnici raspali i primili četiri komada. Da stvar bude gora, i protiv Bayerna i protiv Koprivničana najbolji igrač Dinama bio je vratar Nevistić, primio je u dvije utakmice 13 pogodaka, a imao je u tim susretima 16 obrana! Ako su već odlučili smijeniti Jakirovića – a tek će se vidjeti je li to bio dobar potez – onda je svakako pametno što nisu ishitreno postavili novog trenera, već su išli na privremeno rješenje.

VEZANI ČLANCI:

U ovom trenutku Dinamo mora pametno izabrati novog stručnjaka koji će znati izvući momčad iz ove situacije, srediti svlačionicu ako u njoj nešto ne valja. Jer igra Dinama u tih mračnih tjedan dana bila je očajna, obrana pušta na sve strane, prilike se teško stvaraju, svi su osim Nevistića pali u formi, i novi strateg imat će puno posla sve to posložiti kako bi se Dinamo vratio u borbu za naslov, koja je i dalje otvorena.

Ono što je dobro za HNL, zasad se čini da nema kluba koji će, kao Hrvatski dragovoljac ili Rudeš, biti otpisana već u listopadu pa bi sve moglo biti zanimljivije.