Hamilton već s osam godina vidio smrt na stazi: Nikad se nisam uplašio!

Teško bi više našao argumente onaj tko bi sada ustvrdio da Britanac Lewis Hamilton (34) nije jedan od najboljih vozača formule 1 u povijesti tog sporta.

U fokusu zanimanja našao se nakon što je potvrdio već i šestu titulu svjetskog prvaka, a jedan od intervjua da je Andrewu Bensonu za BBC.

Karizmatični vozač govorio je o budućnosti, nesrećama, sezoni u kojoj je potvrdio naslov, ali i o tome što ga drži motiviranim i poslije šest naslova i osvojene 83 Grand-prix utrke.

I unatoč tome što je zaradio više novca nego što je i mogao sanjati... Uza sve to, njegova je želja za pobjedama sa svakom sezonom sve veća.

– U formulu 1 nisam ulazio radi novca. Naravno da je sjajno što se on gomila, to je bonus. No srž onoga što radim jest da volim utrke. Volim izazov. Volim dolaziti na natjecanja gdje me čekaju ti nevjerojatno talentirani mladi ljudi koji me pokušavaju pobijediti i nadmašiti. A volim i raditi s Mercedesovim inženjerima koji su toliko pametniji od mene i zbog kojih se i ja osjećam pametnijim – rekao je Hamilton te se posebno osvrnuo na spoznaju da njegov sport nije bezopasan i da je smrt opasnost koja stalno vreba, i na treninzima i na utrkama.

Posljednja kojoj je svjedočio bila je ove godine na Velikoj nagradi Belgije kada je vozač formule 2 Hubert stradao u sudaru nedugo nakon kvalifikacija za F1.

– Nije mi to bilo prvi put u karijeri da sam vidio takav trenutak. Sjećam se kad sam bio mali (bilo mu je osam godina, op. a.), pobijedio sam na utrci u Kimboltonu, a umro je Daniel Spence. Jako me potresla ta tragedija, bio sam dijete i prvi put sam vidio smrt. A bio sam s njim tog dana. To je bilo vrlo teško. Sjećam se pogleda Ayrtona Senne u trenutku kad se Roland Ratzenberger sudara, vidio sam njegov izraz lica. Mnogo mi je toga prošlo kroz glavu kada je Hubert poginuo. Znam kako je biti u F2 i sanjati o nečem većem. Automobili su i dalje nesigurni. Razmišljao sam o tome kako ljudi na kraju žale što nisu imali više vremena i govore “da sam barem tog dana donio takvu odluku, mogao bih provesti više vremena s voljenom osobom..” ili slično. Sve su mi te stvari kroz karijeru prolazile kroz glavu. Ali nijednog trenutka nisam pomislio da se neću nastaviti utrkivati. Faktor straha nikad me zapravo nije okupirao.

Uz utrke, Hamilton ima i druge interese. Veliki je ljubitelj mode, a Mercedes mu je dao slobodu i za ostvarenje drugih ambicija. Priznaje da ga to čini boljim, ali priznaje i da mora stalno biti na oprezu da se previše ne opusti.

Uvijek se znao prilagoditi

– Energetsko je opterećenje veliko. Nije da odem na utrke i odmah poslije nje kući. I da sam onda cijeli tjedan budem kod kuće i treniram. Imam puno obveza. Rekao bih da je to u mnogočemu prednost. Ali ako nisam oprezan, to se lako može pretvoriti u problem.

U Mercedesu misle da je ovo bila Hamiltonova najimpresivnija sezona. Iako se sve činilo kao lagan posao, Lewis kaže da Mercedesov bolid iz 2019. nije bilo lako razumjeti.

No, iako je sezona za Hamiltona bila izvrsna, ipak je nedostajalo “vau” trenutaka. Dobro mu je parirao Valtteri Bottas.

– Ne bih rekao da je bilo manje “vau”. Iskreno, imao sam dobro odvoženih krugova, ali nisu uvijek išli jedan za drugim. Relativno “vau” bila su i neka od drugih mjesta kad bih se ugurao između dva Ferrarija.

Hamiltonova ključna kvaliteta leži u tome što se može odmah prilagoditi automobilu i promjenama uvjeta, vremenskih prilika ili ravnoteže pri upravljanju.

Psihički je stabilniji

– Uvijek sam se znao prilagoditi. Jedna od mojih kvaliteta je, mislim, što sam vjerojatno jedan od najfleksibilnijih vozača. Snaći ću se u gotovo svakoj situaciji i naći rješenje. I zato, primjerice, tako dobro vozim po kiši, kada morate biti dinamični, konstantno mijenjajući stil vožnje. Proučavao sam i druge sportaše. Slušam Valentina Rossija kako se osjeća kada mora promijeniti stil vožnje kako bi išao u korak s novijom generacijom i pitam se je li to potrebno. To je njegov način. Bio je tako sjajan, znate. Pogledajte tenisače, kako oni mijenjaju zamah. Razgovaram sa Serenom Williams i nijansama kojima se bavi u svojoj igri. Gledam golf i vidim kako se Tiger Woods polako vratio nakon što je poboljšao zamah. Vrlo je sličan vozačima F1. Možete promijeniti neke sitnice koje vam jednostavno daju širu platformu i širi temelj da biste mogli izvući bolje krugove.

Kako je pobjeđivao sve više i više, Hamilton se naučio bolje nositi s razočaranjima i gubicima.

– Sjećam se, 2007. i 2008., u ono vrijeme nisam mogao napustiti hotelsku sobu tri dana. Tijekom cijele karijere bio sam jako strog prema sebi. U glavi sam se bavio tim stvarima. I ljudi to nisu mogli razumjeti: “Završio si drugi, ili završio treći ili peti” ili što god. Nisu mogli razumjeti nemir u koji bih zapadao. Nisam se mogao izvući iz toga. I to se odnosilo na mnoge stvari u mom životu. No, kako sam odrastao, shvatio sam kako se usredotočiti, izvući se iz tih mračnih rupa.

Sa svoje 34 godine Lewis Hamilton zna da se bliži kraj vozačke karijere. No, mirovina je ipak još uvijek daleko. Nasreću, pronašao se u mnogo drugih stvari.

– Ne bojim se toga. Prirodno je za sportaše da je to najtužniji dan jer prestaneš raditi nešto što si volio i radio cijeli život. Ali zato imam sve ostale stvari na koje se mogu baciti. Na primjer, moda. Pronašao sam još jedan posao koji dugo mogu raditi ako budem uspješan. Trenutačno to zaista ide, stvarno dobro, ali ne znam koliko će trajati. No, barem imam drugi interes. Znam da moj život neće biti gotov kad odem u mirovinu. I to mi pruža veliku utjehu. Ali trenutačno se osjećam dovoljno dobro fizički da mogu nastaviti pa ću pokušati nastaviti sve dok mogu – zaključio je.

>> Pogledajte priču o legendi formule 1 Nikiju Laudi