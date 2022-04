Hajduk poslovao s gubitkom od gotovo 30 milijuna kuna?

Na službenim stranicama Hajduka Uprava kluba je objavila poziv na skupštinu dioničara. Rezervirani datum je utorak, 10. svibnja, a na njoj će splitski klub prezentirati financijske rezultate za 2021. godinu. Kako piše Nacional, u njoj je splitski klub poslovao s gubitkom od 28,8 milijuna kuna, no za razliku od dobrog dijela drugih klubova iz Prve HNL, Hajduk još nigdje nije iskomunicirao točne brojke. Naime, Dinamo jeveć u ožujku otkrio:

– GNK Dinamo u 2021. godini ostvario je ukupni prihod u iznosu od 478,998.976 kuna, ukupni rashod u iznosu od 472,631.751 kunu te ostvario višak prihoda u iznosu od 6,367.225 milijuna kuna – rekla je Vlatka Peras na skupštini zagrebačkog kuba.

Svoje financijske izvještaje dali su i Lokomotiva, Gorica, Slaven Belupo i Istra. Čeka se na Osijek, Dragovoljac, Šibenik, Rijeku i Hajduk. Druga je to godina u nizu da Splićani posluju s gubitkom, iako je Lukša Jakobušić otvoreno govorio da Hajduk nema nikakve finanijske probleme.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 02.02.2022., Zagreb - Predstavljanje poslovne suradnje izmedu Specijalne bolnice Sv. Katarina i HNK Hajduk. Luksa Jakobusic Photo: Matija Habljak/PIXSELL

- Kako žongliramo? Snalazimo se. Ako kažemo da nemamo novaca, a nemamo ih, ali ako to potenciramo, ne možemo dovesti igrače. Sve obveze izvršavamo na vrijeme. Za tri dana je plaća za protekli mjesec. Sve brine odakle nam novci! Ne krademo, to je sigurno! Mi smo dioničko društvo, imamo skupštine u travnju i kolovozu. Zašto posuđujemo? Netko u kafiću kaže to pa to postane istina. Ovo je sve nakaradno. Malo smo umorni od toga, više to nije ni fora. Niti je zanimljivo demantirati. Uprava, NO, Skupština, strategija, nje se držimo... Strukturirani smo. Pogledajte što smo izjavljivali u godinu dana pa ćete vidjeti kako se ponašamo. Stečaj? Nema ga već 111 godina pa ga neće ni biti. Ovo nije biznis, ovo je sport. Kad idete na nešto, kao što u sportu idete na rezultat, trebaju vam novci. Ako je biznis, onda se gleda zarada. Mi smo fokusirani na stvaranje jakog Hajduka. Bilo bi lakše s novcima, ali kad ih nema, onda je jedino predsjednik kriv. To je tako i to je normalno - govorio je Jakobušić u veljači.



Podsjetimo, 2020. godine je gubitak za Hajduk iznosio 21,8 milijuna kuna, iako je prethodno Hajduk četiri godine u nizu ostvarivao pozitivan financijski rezultat. Hajduk na svojoj službenoj stranici još uvijek nije objavio detaljan financijski izvještaj za prošlu godinu, no prema propisima o licenciranju Hrvatskog nogometnog saveza isti je dužan objaviti sedam dana prije objave prvotnih odluka o licenci, a ovaj put je riječ o 13. travnju.

>> Skupina Hrvatske na SP-u: