Hajduk mora spašavati Livaju! Uzbuna na Poljudu, ovo bi im moglo uništiti iduću sezonu

Hajduk je danas uputio službeni dopis Hrvatskom nogometnom savezu. U dopisu su čelnici splitskog kluba zatražili poništenje crvenog kartona Marka Livaje, dobivenog u 36. kolu SuperSport HNL-a protiv Šibenika, doznaje Večernji list. Potez dolazi nakon što je i Sudačka komisija HNS-a iskazala da isključenje nije bilo opravdano. Bivši trener Gennaro Gattuso i sudački ekspert MAXSporta Damir Skomina također smatraju da elemenata za najstrožu kaznu nije bilo. Sam Livaja nije imao značajnu reakciju niti ga je posebno pogodila odluka suca. Sa stadiona je ispraćen u društvu zaštitara.

U obrazloženju Komisije stoji: "Gostujući napadač br. 10 kontrolirao je loptu pod pritiskom domaćeg braniča br. 44. Tijekom duela napadač je najprije uhvatio braniča za kosu te ga kasnije namjerno snažno i gurnuo. Na temelju tih elemenata, sudac je odlučio isključiti gostujućeg napadača. VAR je preporučio pregled snimke zbog mogućeg pogrešnog crvenog kartona. Sudac je, nakon pregleda snimke, odlučio zadržati svoju početnu odluku o crvenom kartonu zbog nasilnog ponašanja gostujućeg igrača. Sudačka komisija može razumjeti da je sudac dodijelio crveni karton na terenu zbog ponašanja napadača i zato što se prekršaj dogodio dok lopta nije bila kod napadača, ali nakon pregleda snimke ne vidi se nikakvo nasilno ponašanje s udarcem koji zaslužuje isključenje. Stoga je Sudačka komisija stajališta da je sudac trebao promijeniti svoju odluku te samo opomenuti igrača žutim kartonom."

Livaji bi mogla prijetiti objedinjena kazna za dva prekršaja. Prvi se odnosi na spomenuti crveni karton, o kojem će odlučivati Disciplinska komisija. Budući da je Diallo u sličnoj situaciji suspendiran na dvije utakmice, slično bi moglo zadesiti i Livaju. Drugi prekršaj odnosi se na incident s navijačima Armade, a prema članku 51. Disciplinskog pravilnika, kazna može uključivati novčanu globu te zabranu igranja do pet utakmica, odnosno zabranu obavljanja funkcija od dva do šest mjeseci: "Tko se nesportski ponaša prema gledateljima riječima, pokretima, gestama ili na drugi način kaznit će se novčanom kaznom i zabranom igranja do pet utakmica ili zabranom obavljanja funkcija od dva do šest mjeseci."

Vrlo je lako moguće da će Livaja dobiti barem jednu utakmicu suspenzije, što znači da bi Hajduk na početku sljedeće sezone mogao igrati bez svojeg najboljeg igrača. U najgorem slučaju, Livaja bi mogao propustiti veći dio prvog dijela prvenstva. Hajduk to svakako želi izbjeći i zatražili su poništenje crvenog kartona, no izgledi za to su iznimno mali.

Naime, prema članku 109. Disciplinskog pravilnika HNS-a, odluke sudaca su konačne, osim u vrlo specifičnim situacijama: "Odluke sudaca su konačne. Iznimno, može se primjenjivati nadležnost tijela iz članka 111. i 118. ovog Pravilnika ili disciplinskog suca pojedinog natjecanja u slučaju: teških prekršaja koje suci utakmice nisu vidjeli i nisu sankcionirali; kada je disciplinska odluka sudaca utakmice temeljena na očitoj pogreški u identitetu kažnjene osobe." Budući da se ovdje ne radi ni o neviđenom prekršaju, niti o zamjeni identiteta, pravnog temelja za poništenje crvenog kartona nema. Time Hajdukov zahtjev najvjerojatnije neće uroditi plodom.