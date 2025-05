Kombinirani prijenos završnice HNL-a iz odlične ideje pretvorio se u fijasko

Bogu iza nogu, Nova TV, dva kaktusa

Jedan sam od onih koji još uvijek voli petkom listati TV vodiče i tako se informirati što nas sve čeka u tjednu pred nama. Prije svega, to mi služi da pohvatam sve vrijedne filmove koji se danas pokazuju u velikim količinama i na nacionalnim televizijama, ali i na mnogobrojnim kanalima kabelskih televizija. Listajući Ekran tako sam pročitao da se popodnevima može gledati "Bogu iza nogu", a iza naslova stajala je obavijest kako je riječ o humorističnoj seriji, pa sam kao veliki poklonik žanra morao "baciti oko" na ovo. Budući da je riječ o Novoj TV, pretpostavljao sam da je ipak riječ o domaćoj seriji jer je odavno iza nas doba kada smo u prime timeu glavnih kanala komercijalnih televizija mogli gledati humoristične serije i kada je Nova TV bila poznata po seriji "Svi vole Raymonda". I ispalo je da je tako. A ispalo je i da sam ja u dubine svijesti potisnuo postojanje serije "Bogu iza nogu" koja se 2021. pojavila u prime timeu Nove TV, a nakon poraznih kritika njihovih gledatelja nestala je tolikom brzinom da ja nisam uspio pogledati niti jednu epizodu. Mogu vam reći da sam bio tada spašen, a sada sam sam sebi kriv. Iako se na hrvatske humoristične serije rijetko smijem, dok strane obožavam, ovo je stvarno neka posebna razina. Dok gledam ovakve serije pitam se kako se nekim hrvatskim glumcima da izgovarati te rečenice? Ok, priznajem da možda to i nije za razbijanje glave. A najveća strava me uhvatila kada sam vidio da epizoda traje sat i 20 minuta. Naravno da nisam pogledao do kraja.

Serijal hrvatskog filma, HRT 2, tri ruže

Da posegnem za kaktusom najčešće me tjera Informativni program HRT-a, ali je isto tako filmski program HRT-a najčešći razlog pojavljivanja ruža u mojim TV kritikama. Četvrtkom na Drugom programu HRT-a sada možemo gledati hrvatske filmove, a ovaj smo put mogli gledati "Crnce", jedan od najboljih hrvatskih filmova ovoga stoljeća, te jedan od najboljih filmova koji se bave Domovinskim ratom uopće, redatelja Gorana Devića i Zvonimira Jurića. Pokojni Ivo Gregurević je u ovom filmu imao jednu od pamtljivijih svojih uloga, a i Franju Dijaka i Rakana Rushaidata pamtim po njihovim ostvarenjima u njemu, a to nije nimalo čudno jer je redateljima i bila namjera da pokažu sjajnu generaciju tada stasalih glumaca. Dvojica redatelja su znala da neće dobiti velike novce za ovaj film pa nisu ni namjeravali raditi veliki ratni spektakl o borbama protiv neprijatelja, no zato su napravili dramu o sukobu šestero karaktera iz jedinice koja je zadužena za prljave stvari. Sve to je učinilo ovaj film univerzalnim i vjerojatno najbolje od svih hrvatskih ratnih filmova govori o dvojbama koji donosi rat običnim ljudima koji se zateknu u njegovom vihoru. Ako niste gledali ovaj film, svakako to učinite.

Brak na prvu, RTL, ruža

U prethodne dvije kritike spominjao sam što me najviše potakne da dam ruže ili kaktuse, a evo sada jedne za koji niti sam sebi ne vjerujem da ću na kraju dodijeliti ružu. Godinama sam odbijao pogledati i minutu ovakvih showova, ali sada su ukućani nešto stariji pa zna biti uključen i ovakav sadržaj tako da sam i ja pogledao što se tu zbiva. Kako me RTL naviknuo na parove iz "Mijenjam ženu" i "Ljubav je na selu", i ovdje sam očekivao točno taj tip kandidata, iz manjih sredina, kojima je najvažnija kapljica i provod uz živu glazbu, ali ovdje ima i ljudi iz urbanijih sredina, biznismena, službenika, doslovce svega. Iako ostavljam još uvijek mogućnost da nisu tu svi kandidati zato da bi uistinu našli ljubav i odmah se vjenčali u TV showu, nego možda zbog novčane naknade, ipak je zanimljivo bilo vidjeti parove koji pokušavaju stvoriti odnos iz ničega. A oni koji su dali jednu posebnu notu realnosti su izvjesni Marko i Kristina koji su odlučili zatražiti dozvolu za zamjenu kako bi bili zajedno, a ne sa svojim dosadašnjim partnerima. Djelovalo je kao česti slučajevi u životu, samo ubrzano. Iznenađujuće je jedino bilo pratiti reakcije Marka i Kristine prema Franji koji je bio prvi Kristinin partner kao da je on neki posebni negativac i kao da je on inicirao zamjenu. Hvala RTL-u na omogućavanju na još jednom pogledu na ljudsku vrstu. Gotovo kao National Geographic.

Kombinirani prijenos završnice HNL-a, Arena TV, kaktus

Završnica nogometnog prvenstva Hrvatske nikad nije bila tako uzbudljiva, sva tri najveća hrvatska kluba mogli su se okititi naslovom prvaka u zadnjem kolu te je interes za sve utakmice bio nezapamćen i ključno pitanje je bilo kako to sve gledati i pratiti kako se sve događa iz minute u minutu. Kao spasonosno rješenje činio se kanal na Areni na kojem je bio kombiniran prijenos sve četiri utakmice koje su se odigravale u isto vrijeme ovog nedjeljnog popodneva, ali u stvarnosti je pružilo samo očaj. Događaji koje ste tamo mogli vidjeti dogodili su se zbili su se u stvarnom vremenu puno ranije te se izgubio svaki smisao praćenje prijenosa na tom kanalu. Komentator jedne utakmice spomenuo bi događaj s drugog terena te bi prebacili na kombinirani prijenos i tamo bi prošle minute i minute dok ne bi došao spomenuti događaj, ako biste uopće imali strpljenja da ga dočekate. Super ideja, ali drugi put se mora to raditi puno efikasnije i brže, inače se ne treba niti raditi.