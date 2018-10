Habibov rođak pokazao ranu od udarca i teško optužio McGregora!

UFC 229 završio je masovnom tučnjavom timova Habiba Nurmagomedova i Conora McGregora, ali se pojavila sumnja da je slavni Irac sve započeo.

Potvrdu za takvu tvrdnju dao je i Habibov rođak Abubakar Nurmagomedov koji je bio u kavezu. On je snimio video u kojem je pokazao da ima ranu na licu koju mu je, kako kaže, zadao McGregor. UFC je objavio da će ovi članovi Habibovog tima biti doživotno suspendirani, a Abubakar Nurmagomedov tvrdi da je to nepravedno jer on nije prvi počeo tučnjavu.

- Irski gad me prvi udario. Ali, nisam čekao, odmah sam mu uzvratio - rekao je Abubakar.

