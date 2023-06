Guardiola otkrio što je rekao igračima na poluvremenu: Ovo je zapisano u zvijezdama

Umoran sam, smiren i zadovoljan. Bilo je teško pobijediti, kazao je menadžer Manchester Cityja Pep Guardiola nakon pobjede u finalu Lige prvaka protiv Intera.

City je prvi put u povijesti postao europski prvak, a pogodak odluke zabio je Rodri u 68. minuti.

"Dečki su stvarno bili dobri. Budite strpljivi, rekao sam im na poluvremenu. Morate imati i sreće. No, ovo je zapisano u zvijezdama i pripada nama," kazao je za BT Sport Guardiola koji je ušao u povijest kao tek četvrti nogometni stručnjak koji je najmanje tri puta slavio u Kupu i Ligi prvaka.

Guardiola je prve dvije europske titule osvojio na klupi Barcelone 2009. i 2011. godine, a sada mu je to uspjelo i na klupi "Građana". Tri europska naslova imaju i Zinedine Zidane na klupi Real Madrida (2016, 2017, 2018), te Bob Paisley s Liverpoolom (1977, 1978, 1981).

Rekorder je talijanski stručnjak Carlo Ancelotti sa četiri osvojene titule, po dvije s Milanom (2003, 2007) i Real Madridom (2014, 2022).

"Nismo bili na najboljoj razini, ovo sasvim sigurno nije bila naša najbolja predstava," dodao je.

Guardiola je naglasio kako u ovom trenutku nema snage razmišljati o idućoj sezoni.

"Nemam energije razmišljati o sljedećoj sezoni, to je nemoguće. Treba nam odmor, sezona je preduga. Naši igrači sada imaju i međunarodne utakmice. Uefa i Fifa, moraju razmislite o tome," kazao je.

"Ovo je ostvarenje sna. Svi ovi navijači Cityja čekali su ne znam koliko godina. Oni to zaslužuju, mi zaslužujemo. Posljednjih godina, bili smo tako blizu. Nije bilo lako, ali dali smo sve. Nisam bio dobar u prvom poluvremenu. Finale je ovakvo. Ne možete očekivati da ćete uvijek igrati dobro. Emocije i živci su tu," kazao je 26-godišnji Španjolac za BT Sport.

"Ovo je kao san, ovaj trenutak se nikada neće dogoditi ponovno. Nadamo se da ćemo to ponoviti i sljedeće godine. Zaslužili smo slavlje. Ovo je za sve igrače koji su učinili klub velikim," dodao je.

Cityjev veznjak Jack Grealish nije skrivao oduševljenje nakon osvojenog naslova.

"Ovo je ono za što radiš cijeli život. Presretan sam, bio sam grozan, ali nije me briga. Osvojiti trostruku krunu s ovom skupinom igrača je tako posebno. Svatko tko me poznaje zna koliko volim nogomet, želim se zahvaliti menadžeru što je toliko vjerovao u mene. On je genij."

Kapetan Ilkay Gundogan je priznao kako je uoči susreta bio ogroman pritisak.

"Teško je riječima opisati što se upravo dogodilo. Svi su pričalo samo o "trostrukoj kruni". Pritisak je postojao, ali ova momčad je napravljena da se nosi s pritiskom na najbolji mogući način. Bilo je teško za obje momčadi. Nismo bili najbolji u prvom poluvremenu. Oklijevali smo. Znali smo da moramo biti bolji u drugom," kazao je.

Na suprotnoj strani, sasvim očekivano, vladala je velika tuga.

"Čestitao sam igračima, bili su sjajni, odigrali su odličnu utakmicu. Izgubili smo finale koje smo željeli dobiti pod svaku cijenu, ali igrači moraju biti ponosni, svi moramo biti ponosni," kazao je Simone Inzaghi, trener Intera, u razgovoru za Sky Sport.

"Stvarno smo razočarani, zaslužili smo više," dodao je Federico Dimarco.

"Razočarani smo što smo izgubili najvažniju utakmicu i razočarani što smo izgubili nakon što smo bili ravnopravni s momčadi koja je izgrađena kako bi osvojila ovo natjecanje. Nažalost, nismo zabili," kazao je branič talijanskog sastava.

Predsjednik Intera Steven Zhang je za Canale 5 čestitao svojim igračima.

"Stvarno sam ponosan na momčad, igrače, stožer, na sve. Svi su nas smatrali autsajderima, ali utakmica je pokazala da znamo igrati na razini Manchester Cityja, kojemu čestitam. Ovo mora biti početna točka za bolje rezultate u budućnosti i izgradnju momčadi koja se može vratiti u finale Lige prvaka," kazao je Zhang.