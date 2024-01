Grci otkrivaju šokantan rasplet: Dinamo tražio 8 milijuna eura, a Ljubičić je jedva čekao otići

Veznjak Dinama Robert Ljubičić na putu je za Atenu i danas bi već trebao potpisati za AEK. Zvuči šokantno, ali da, prijeći će baš u AEK, klub koji je ljetos huškao grčko pravosuđe na Bad Blue Boyse i bez dokaza ih nazivao ubojicama. Pravosudni procesi su pokazali da BBB-i nisu sudjelovali u ubojstvu navijača Michelisa, no odnosi između Dinama i AEK-a nepovratno su narušeni.

Barem se tako mislilo do jučer, kada je Uprava Dinama prihvatila ponudu od 3,5 milijuna eura za svog veznjaka. Odluka je morala proći glasovanje Izvršnog odbora jer po novom Statutu svaki transfer veći od tri milijuna mora se raspraviti u IO-u. Grci otkrivaju da bi Dinamo s bonusima mogao dobiti više od 4 milijuna eura, ali i pozadinu priče kako je polivalentni veznjak završio u Ateni.

Dinamo je ljetos na prvi upit AEK-a odgovorio da traže osam milijuna eura, ali zbog pada forme i tržišne vrijednosti, Ljubičić je prodan za upola manju svotu.

- AEK je više od zadnjih mjesec dana radio na ovom transferu, a presudili su iznimna želja i angažman Mathiasa Almeyde da dovede Ljubičića - dodaje portal Sport24.

- Promjenom trenera u Dinamu Ljubičić je igrao manje, i to na poziciji koju ne želi igrati, a to je ona lijevog bočnog. Zato je izgubio motivaciju za ostanak u Dinamu. AEK je tako iskoristio Ljubičićevo nezadovoljstvo i spremnost Dinama da ga proda za daleko manje nego što je prvo tražio. To se dogodilo jer je Ljubičić od glavnog igrača postao onaj koji u najboljem slučaju igra po pola poluvremena. Zapeo na klupi i lijevom beku, jedva je čekao otići - piše spomenuti izvor.