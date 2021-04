Gorica se spasila u posljednji trenutak: Šibenik deset kola bez pobjede!

Gorica je u Šibenik stigla sa spoznajom da u Prvoj HNL nema šest kola zaredom pobjede, no u klubu su se nadali prekidu niza jer domaćin nije pobijedio devet kola zaredom! Na kraju, podijelili su bodove u 30. kolu jer utakmica je završila 1:1.

Obje će momčadi tako još uvijek moći reći kako im je posljednja pobjeda bila protiv nesretne Istre, o kojoj pak ovisi indirektno trenutna sudbina Gorice. Naime, Rijeka ima utakmicu manje od turopoljske momčadi i dva boda manje pa bi pobjedom stigla na treće mjesto Prve HNL.

Što se Šibenika tiče, navijat će za pobjedu Rijeke jer ima 29 bodova, pet više od pretposljednje Istre i devet više od Lokomotive. Uz utakmicu više, naravno.

Tako će Gorica navijati za Slaven Belupo jer Hajduk gostuje u Koprivnici i pobjedom bi stigao na samo četiri boda zaostatka, uz utakmicu manje. Istina, ta "utakmica manje" jest Dinamo no u sportu je sve moguće i Gorici svakako nije jednostavno ne brinuti sama o sebi, posebno ne nakon vrhunskog prvog dijela sezone.

Ali, to su sve detalji koji su prošli, odnosno, kalkulacije koje slijede. Na Šubićevcu smo mogli vidjeti utakmicu u kojoj Gorica ne opravdava aktualnu poziciju no Šibenik svakako da. Nije bilo previše od igre kroz većinu susreta, ali Šibenik je nekako pokazivao više, što se nije očekivalo.

Okrunili su domaćini tu bolju igru pogotkom u 40. minuti, a u strijelce se upisao Suad Sahiti. Možda je Šibenik mogao i do drugo gola, no to ne bi bilo pravedno jer kako je susret odmicao, tako se Gorica budila i polako "otvarala" domaćina.

I kad je djelovalo kao da će sva tri boda ostati u Šibeniku, Marcos Lucumi dobiva dva žuta kartona u tri minute, a nakon tog drugog prekršaja pao je gol. Ubacio je Jurica Pršiš s nekih 30 metara na desnoj strani i sjajno se snašao Younes Delfi pa postavio konačnih 1:1.

U sudačkoj nadoknadi koja je trajala pet minuta, Gorica je mogla do sva tri boda, no Šibenik se spasio. Zato, na kraju jedni i drugi mogu biti zadovoljni konačnim rezultatom...