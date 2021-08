Goran Tomić: U grotlu Rujevice proći ćemo PAOK. Uvjeren sam u to!

Jako malo, doslovno sekunde dijelile su Rijeku do pobjede nad PAOK-om u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige. No, domaćin je nakon kornera u 93. minuti autogolom Galešića došao do 1:1, iako je Rijeka pogotkom Lepinjice iz 33. minute sve dotad držala senzacionalno vodstvo. Šteta, ali remi je nekako najpravedniji ishod ove utakmice.

– Neodlučeno je jako dobar rezultat na gostovanju kod PAOK-a, to bismo odmah potpisali prije utakmice. Vidjeli smo da s njim možemo igrati, moramo samo u uzvratu biti hrabriji i koncentriraniji. Nije bilo lako, bili smo umorni i Grci su nas pritiskali cijelo vrijeme. Žao nam je zbog primljenog pogotka jer bismo u utakmicu na Rujevici ušli s prednošću – kazao je strijelac Rijekina pogotka Lepinjica i dodao:

– A što se pogotka tiče, izgubili smo loptu pa je osvojili, odigrali dupli pas, opalio sam je i ušla je… PAOK zna igrati. Morat ćemo na Rujevici pokazati još više. Može se s njima nadigravati. Jedva čekamo uzvrat. Nadam se da će navijači doći u što većem broju, s njima je sve lakše.

Trener Rijeke Goran Tomić bio je zadovoljan igrom svojih igrača, iako ostaje žal zbog autogola.

– Malo nas je dijelilo do velike pobjede. Možemo samo čestitati igračima na trudu. Doista su dali sve od sebe. U prvom poluvremenu igrali su jako dobro, dok su nas u drugom poluvremenu Grci jako pritiskali, nismo uspjeli izaći iz svog šesnaesterca i više razviti igru. Od toliko udaraca iz kuta, jedna je lopta ušla u mrežu, ali to ništa ne umanjuje. Imamo aktivan rezultat, a sada se nadam da ćemo uz pomoć publike napraviti čudo – kazao je Tomić.

Rijekina trenera nije iznenadilo što su Grci dominirali:

– Svi su sada vidjeli da imaju fantastične igrače koji “jedu” loptu. Morat ćemo na našem terenu pružiti maksimum jer jedino tako možemo nadigrati tako čvrstu momčad i ići dalje. Vjerujem u igrače i našu momčad, u grotlu Rujevice izborit ćemo skupinu Konferencijske lige. Ma uvjeren sam u to.

Uzvrat na Rujevici igra se u četvrtak u 20 sati.