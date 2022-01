Gnjev Tunižana nakon suđenja protiv Malija: "Ovako nešto je nedopustivo!"

Susret prvog kola skupine F na afričkom Kupu nacija u kojem je Mali pobijedio Tunis 1:0, obilježili su katastrofalni propusti zambijskog suca Jannyja Sikazwe koji je dva puta prije vremena svirao kraj utakmice.

Sikazwe je tijekom susreta imao niz propusta, a najveći je napravio u 85. minuti kada je označio kraj utakmice. Potom je, na sugestiju pomoćnika, odlučio nastaviti utakmicu, ali je i definitivno zaključio susret nekoliko sekundi prije isteka 90. minute unatoč tome što su se u drugom poluvremenu izvodila dva jedanaesterca, nekoliko puta uključivao VAR, obavljale izmjene, crveni karton Toureu iz Malija…

Pola sata nakon isteka susreta činilo se kako će se odigrati sudačka nadoknada u trajanju od najmanje pet, šest minuta. Igrači Malija su se vratili na teren, no Tunižani su ostali u svlačionici i po svemu sudeći pripremaju žalbu.

Foto: MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS Soccer Football - Africa Cup of Nations - Group F - Tunisia v Mali - Limbe Omnisport Stadium, Limbe, Cameroon - January 12, 2022 Security protect Tunisia coach Mondher Kebaier as he walks off the pitch after the match REUTERS/Mohamed Abd El Ghany Photo: MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS

- Ovako nešto je nedopustivo. Sudac nam je oduzeo sedam, osam minuta. Njegova odluka je neobjašnjiva - kazao je izbornik Tunisa Mondher Kebaier.

- Igrači su već bili u ledenoj kupki kada su nas pozvali da se vratimo van. Dugo sam trener, ali ovako nešto nikada nisam vidio. Čak se i četvrti sudac spremao podići ploču kako bi pokazao koliko će minuta nadoknade još biti, a onda se začuo zvižduk za kraj susreta - dodao je Kebaier.

Jedini je pogodak postigao Ibrahima Kone koji je u 48. minuti realizirao jedanaesterac. Tunižani su mogli osvojiti bod i zabiti na isti način, no u 77. minuti je udarac s bijele točke Khazrija obranio vratar Malija Mounkoro.

Sikazweu je ovo peto afričko prvenstvu, sudjelovao je i na Svjetskom prvenstvu 2018. i sudio finale Afričkog klupskog kupa.

Međutim, ovo nije prvi put da je u središtu kontroverze. Tijekom Kupa nacija 2019. "proslavio" se katastrofalnom arbitražom na utakmici Senegal - Alžir, a u studenom 2018. je suspendiran nakon utakmice afričke Lige prvaka u kojoj je sudio zbog "sumnje u korupciju". No, zbog nedostatka dokaza, ova suspenzija je ukinuta.