Gledat ću isječke Dinama, ne smijem se nervirati

Početkom lipnja prošle godine, kad je Nenad Bjelica u Maksimiru polako kovao planove i slagao igračku kadrovsku križaljku za sezonu s kojom će napasti Europu i, pokazalo se, prezimiti u Europi nakon što je Dinamo to čekao 49 godina, legendarni Velimir Zajec bio je na svom krasnom imanju u Draganiću. Nažalost, vrućina i prevelika fizička aktivnost “napali” su ga, nije ovaj put bio problem srce, nego lakši moždani udar.

Vratili smo Dinamo

– Malo sam pretjerao sa “šljakom” oko imanja, a bilo je jako vruće, onda sam napravio i neke nagle pokrete drugog dana i j...i ga, pogodilo me – kaže Zajec.

Njegov prijatelj Milan Šulentić alarmirao je karlovačku bolnicu.

– Liječnici u Karlovcu bili su, srećom, jako brzi i učinkoviti i sve je dobro završilo – kaže nam Zeko koji je trenutačno u Ateni gdje se oporavlja.

– Ide sve to nabolje, ali ide polako, vidite da mogu normalno govoriti, malo me povremeno zna zezati ravnoteža, malo glavobolje. Ali, dok boli glava, znam da je tu – šali se Zajec koji nema posebne planove oporavka.

– Uobičajeno je, pijem lijekove za cirkulaciju pa one za tlak. Šećem se i odmaram, trebalo bi izbjegavati stres, ali to nikad nije lako, život uvijek nosi nekakav stres, nije lako od njega pobjeći.

Nedavno smo u Maksimiru sreli Marka Mlinarića, Zekina suigrača iz 1982., koji nam je napomenuo:

– Zamisli, stari moj. Rudo Belin, Zeko i ja prošli smo toliko toga, Belin nam je bio trener. A onda se sva trojica nađemo u bolnici Sveta Katarina – smješkao se Mlinka.

– Istina, zvuči gotovo nevjerojatno, ali sva trojica zatekla smo se tamo u isto vrijeme – smije se Zajec.

U povijest Dinama Zeko se upisao kao legendarni kapetan generacije 1982., bio je sportski direktor, trener, ma nema što nije bio u Dinamu. I kad god bi otišao iz Dinama, Dinamo nije otišao iz njega. Uz to, upisan je kao čovjek koji je na Valentinovo 2000. godine obznanio:

– Vratili smo ime Dinamo.

Tisuće navijača burno je proslavilo tu odluku klupskog vodstva.

– Naravno da se sjetim tog dana, lijepo se sjetiti lijepih stvari, a to su svakako lijepe uspomene. Povratak imena bio je dobar potez, jer zna se što je Dinamo uvijek bio, nacionalni klub i bilo je normalno da se vrati ime koje je narod želio.

Zajec je bio jedan od rijetkih koji se protivio i promjeni imena u HAŠK Građanski 1991.

– Samo smo trojica bila protiv, član Izvršnog odbora kluba Željko Baotić, tadašnji vođa BBB-a Saša Kos-Ćos i ja, tako da nismo imali šanse, ostali nisu imali sluha. No, na kraju se Dinamo vratio i mislim da nikome nije žao zbog toga. Pa s tim smo imenom svi mi rasli i odrasli – prisjeća se Zajec tih sad već davnih dana.

Prošlo je 19 godina od povratka imena, a baš na Valentinovo, nakon tih 19 godina Dinamo je igrao svoju prvu proljetnu europsku utakmicu nakon 49 sušnih godina.

– Nisam mogao gledati cijelu utakmicu, već samo dijelove, isječke. Po onome što sam vidio, Dinamo je u prvom poluvremenu izgledao kao jako zrela momčad, nisam vidio da je Česima dao bilo kakvu šansu. I bez obzira na to što je na kraju primio dva klasična gola, kakve je Dinamo u svojoj povijesti često primao zbog svojih grešaka ili nesretno, mislim da su plavi jači od Viktorije i da mogu proći dalje. No, bez obzira na sve, mene je najviše razveselila priča o razgrabljenim ulaznicama za uzvratnu utakmicu i prije nego što je odigrana prva utakmica, da se i Boysi vraćaju na tribinu. Ima Dinamo dobre šanse za prolazak, ne izgleda mi Viktorija kao momčad koju se ne može proći, kao nemoguća misija, iako je očito i ona dobra. No, dovoljno je i 1:0 za prolazak, iako ne možeš igrati na 1:0. Moraju plavi i pritisnuti, a opet biti dovoljno strpljivi.

Bjelica ima pravu momčad

Dugo je Dinamo čekao, 49 godina na ovakvu utakmicu u proljeće. A kakvih je samo igrača bilo u Maksimiru koji nisu uspjeli u tome. Tu mislimo i na tu generaciju Zeke, Mlinke, Deverića, Cice Kranjčara... Zašto vi niste uspjeli s tako sjajnom momčadi?

– Ta se momčad već 1983., 1984. pomalo rasipala. Zapravo, možda je problem bio drukčiji, pokazali smo naš hrvatski ili balkanski mentalitet. Koliko god mi bježali od toga da smo Balkanci, imali smo taj balkanski mentalitet. Nakon tog osvojenog naslova prvaka s glavama smo otišli kvragu, zadovoljili smo se naslovom prvaka nakon dugih godina, slavili, počeli razmišljati o odlasku u inozemstvo. Da smo ostali skupa i da se ušlo u ozbiljne planove i rad, pronašlo nove motive, možda se moglo nešto napraviti – dodaje Zajec.

Ovaj Dinamo izgleda nam prilično ozbiljno.

– Da, treba dečkima i svima u klubu čestitati na svemu što su napravili. Današnji Dinamo ima potrebnu disciplinu u igri, ali ima i dosta kvalitetnih igrača, Bjelica je složio pravu momčad u kojoj ima dobar spoj mladih i iskusnih igrača i vjerujem da bi mogli proći i ovu prepreku.

Hoćete li gledati utakmicu, ili možda bolje ne zbog stresa i zdravlja?

– Mislim da ću isto pogledati isječke, bolje nego da se počnem nervirati, ha ha – zaključio je Velimir Zajec, koji će još neko vrijeme ostati u Ateni i dane provoditi uz lagane šetnje, druženje s obitelji, a još ne zna kad će u Zagreb ili Draganić.