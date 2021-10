Fury govorom i pjesmom pridobio Amerikance: Nikad ne sumnjajte u mene, nikad!

Tyson Fury uspio je svladati Deontaya Wildera u 11. rundi i zadržati titulu WBC-ova prvaka u teškoj kategoriji, a na kraju meča u svom stilu se obratio javnosti.

Iako se našao na tlu u četvrtoj rundi, a potom i u nekoliko rundi kasnije osjetio kakvu bombu ima Amerikanac, svejedno ništa nije prepustio slučaju i ostvario je očekivano. Te time završio trilogiju!

- Kao što je rekao John Wayne, načinjen sam od željeza i čelika - uzviknuo je prvak!

Iako, na engleskom to bolje zvuči jer original kaže "I am made from pig iron and steel baby." U svakom slučaju "pogađa u sridu" jer Fury je nešto posebno. Snaga, inteligencija, brzina, sve to utjelovljeno u divu. Pomalo luckastom. Iako, to je možda preblag opis ovog boksača.

Foto: Reuters

- Bio sam na tlu i ozlijeđen, ali i Wilder je opak borac, čvrst. Posebno nakon što se par puta i sam digao s tla. Odličan meč, dostojan svake trilogije u sportu - kazao je Fury pa dodao:

- Kao što sam već rekao, ja sam najbolji na svijetu, on je odmah iza mene! Nikad ne sumnjajte u mene, nikad. Kad treba, uvijek isporučim!

Potom je naglasio da se u Sjedinjene Američke Države uputio kako bi širio ljubav i poštovanje.

- On to nije želio pa ću moliti za njega.

Zahvalio se i Isusu, a nosio je i kapu s natpisom koji mu je posvećen. Na kraju je pridobio publiku na svoju stranu, posebno kad je zapjevao. Teško je ne simpatizirati ga, teško!