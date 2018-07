Fotograf koji će pamtiti vatrene: Rakitić mi je najdraži, a sad volim i Vidu i Mandžu

Mandžukićev pogodak pamtit ćemo u Hrvatskoj još jako dugo, ali pamtit će ga i jedan Salvadorac s adresom u Meksiku. Kao što ćemo i mi ljubitelji nogometa u Hrvatskoj pamtiti njega. Baš kao što će ga pamtiti i Mario Mandžukić. Yuri Cortez (53) nagrađivani je fotograf, radi za prestižni AFP i dobio je priliku smjestiti se iza jednog od golova stadiona Lužnjiki u Moskvi uoči polufinalne utakmice Hrvatske i Engleske 11. srpnja.

Rakitić mi je najdraži

Jednako tako izabrao je i Meksiko kao radno mjesto posljednjih sedam godina. I pogodio. U toj zemlji nikad ne nedostaje događaja jer karteli još uvijek imaju enorman utjecaj pa nerijetko fotoreporteri imaju što snimiti.

– Nije me strah previranja, obračuna ni prijetnji. Još kao dječak želio sam nešto promijeniti jer sam odrastao u vremenu Građanskog rata u Salvadoru (1979. – 1992., op.a.) i bilo mi je teško podnijeti što se događa. Slučajno ili ne, baš s koncem sukoba u Salvadoru započeo sam karijeru u AFP-u – opisuje šef meksičke podružnice AFP-a.

Kao da mu nije bilo dovoljno što je 13 godina svjedočio svemu najgorem što čovjek može pružiti čovjeku. Jer, 1992. odlazi u Peru!

Baš tad je komunistička gerila Svijetla staza bila najmoćnija, što se moglo prepoznati u mnogim likvidacijama i terorističkim napadima.

– Kad bih primio fotoaparat u ruku, mislio sam samo o fotografiji, što me često moglo stajati glave – uz osmijeh prepričava više nego simpatični Cortez, čiji opus čine i fotoreportaže iz Afganistana, Palestine, Iraka...

S godinama je odustao od takvih opasnosti i okrenuo se sportu. I ne bismo ga upoznali da nije bilo te 109. minute u Moskvi, kad je Mandžo slomio Pickforda i Southgateovu Englesku. Brođanin je odlučio taj čin proslaviti iza gola, a kad su suigrači počeli skakati po njemu, izgubio je ravnotežu i svi su pali na (ne)sretnog Corteza.

– Nisam osjetio strah od igrača niti mislio da će me netko od njih ozlijediti. Istina, bilo je to iznenađujuće, ali jedino što mi je prošlo kroz glavu bilo je fotografirati ih. Htio sam uhvatiti sve te emocije, euforiju zbog činjenice da su pred velikim finalom. Sličnu situaciju i silnu euforiju doživio sam 2013. kad je na Kupu konfederacija Brazil pobijedio Španjolsku, ali nitko nije pao na mene tad, niti je sportski ulog bio toliki kao ovaj put – izjavio je Cortez za tjednik Max!.

Ovaj put život mu nije bio u opasnosti, ovaj put pred njim se nalazio istinski zanos, sreća, ona kakvu glavni likovi njegovih fotografija nikad prije nisu osjetili. Zato će to i pamtiti do kraja života. Ali i neke igrače, ne samo Mandžu. Domagoj Vida iznimno mu je upečatljiv, njegovo prezime na španjolskom znači “život”. Šteta što nije bilo neke reakcije Hrvatskog nogometnog saveza ili igrača nakon samog susreta, ipak je onaj događaj bio nesvakidašnji.

– Vida me zagrlio i poljubio u čelo, a Mandžukić mi je pomogao ustati, pitao me kako sam i provjerio jesu li mi možda nanijeli neku štetu ili me možda ozlijedili. Također, oko mene su bili Rakitić, Pivarić i ostali. Nisu mi igrači ni HNS nakon utakmice dali nikakav dres niti me pokušali kontaktirati – otkrio je Yuri, kojeg je AFP jutro nakon polufinala poslao put Meksika pa nastavio:

– Najveća nagrada mi je što sam uhvatio nekoliko impresivnih fotografija. I drago mi je što sad ljudi u Hrvatskoj znaju za mene jer navijao sam za Hrvatsku protiv Engleske, ali i protiv Francuske!

Znaju za Yurija i šire od Hrvatske, samo tijekom prva 24 sata osam milijuna pogleda imao je na društvenim mrežama trenutak tog “ragbijaškog rušenja”. No, bez njega ne bih imao priliku zagrliti njemu najdražeg našeg nogometaša.

– Veliki sam navijač Barcelone pa mi je Rakitić najdraži hrvatski nogometaš. Volim i Juventus pa mi je drag i Mandžo, a Vidu sam zavolio na ovom prvenstvu – ponovno je uz svoj zarazni osmijeh komentirao Yuri.

Snagom i voljom sve se može

Iako je imao prenatrpan raspored pred sobom, nakon svih pitanja sam je odlučio nešto poručiti mladim mu kolegama iz Hrvatske.

– Slijedite primjer svoje nogometne reprezentacije, oni su veliki primjer teškog rada i dokaz da sa snagom i voljom možeš ostvariti sve snove. Puno pozdrava i veliki zagrljaj svima u Hrvatskoj i puno sreće u budućnosti – zaključio je živopisni Yuri Cortez.

No nije stalo na tome! Iako HNS i igrači nisu pristupili Salvadorcu, zato jest Hrvatska turistička zajednica. Pozvali su ga na ljetovanje i odlučili pokriti sve troškove.

– Sedmodnevni boravak i odmor u Hrvatskoj Yuri će započeti u Zagrebu, a nakon toga pokazat ćemo mu sve ono najbolje od Hrvatske, našu obalu, otoke, ali i hrvatsku kontinentalnu ponudu. Potrudit ćemo se prirediti mu odmor za pamćenje – kazao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.