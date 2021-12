FOTO Šokantne scene u Engleskoj: Navijač imao infarkt, utakmica odmah prekinuta

Grozne scene zbile su se na samom početku utakmice između Watforda i Chelseaja u 14. kolu Premiershipa jer je navijač imao infrakt, zbog čega se susret prekinuo i brzom reakcijom pružena mu je liječnička pomoć.

Nogometaši obje momčadi vidjeli su što se događa i rekli to sucu Davidu Cooteu, koji je označio prekid utakmice kako bi se navijaču moglo pomoći.

Foto: DAVID KLEIN Soccer Football - Premier League - Watford v Chelsea - Vicarage Road, Watford - December 1, 2021 Referee David Coote with the match ball as Chelsea's Cesar Azpilicueta gets ready to restart play as the match was temporarily suspended due to a medical emergency in the stands REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

Dio tribina gdje se zasad nepoznati muškarac srušio odmah je ispražnjen, a igrači su otišli u svlačionice.

Nakon 32 minute utakmica se nastavila, a iz Watforda su ubrzo obavijestili da je navijač stabilno.

The players have returned to the field in preparation of play resuming.



Our thoughts are with the fan – who had a cardiac arrest but has now been stabilised – and all those affected.



Thank you to the medical staff, players and fans for their quick response. 💛 pic.twitter.com/wa3QfyF0Em — Watford Football Club (@WatfordFC) December 1, 2021

Tako nešto nedavno se dogodilo i na utakmici Newcastlea i Tottenhama, a također je imalo sretan kraj.