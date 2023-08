FOTO Golovi padali jedan za drugim, Ortiza s terena odvezla Hitna pomoć

Prvi susret 6. kola Supersport HNL-a obilježio je veliki broj golova, ali i ozljeda nogometaša Slaven Belupa Dilana Ortiza kojeg je hitna pomoć odvezla s terena. Gorica i Slaven Belupo su na kraju podijelili bodove (2:2).

Oba gola za domaće postigao je Merveil Ndockyt (45+4, 52), dok su strijelci za goste bili Arber Hoxha (50) i Benedikt Mioč (54).

Zanimljivost utakmice bila je ta su sva četiri pogotka postignuta u razmaku od samo 10-ak minuta čiste igre. Domaće je u vodstvo doveo Ndockyt praktički posljednjim udarcem u prvom poluvremenu kada se odlučio na udarac sa 25 metara koji je završio u donjem desnom kutu.

Sva tri ostala gola pala su u razdoblju od 50. do 54. minute. Prvo je Hoxha poravnao nakon što mu je Akberpornu glavom prebacio loptu na drugu vratnicu nakon kornera, zatim je Ndockyt vratio prednost domaćima, prethodno je Vujnović odlično primirio jednu dugu loptu, navukao na sebe dva igrača i onda pravodobno uposlio natrčalog suigrača koji je uputio precizan udarac sa 12 metara. No, to je vodstvo trajalo samo dvije minute, a onda domaća obrana nije dobro očistila jedno ubacivanje u kazneni prostor, lopta je pala pred Mioča koji je preciznim udarcem sa 16 metara postavio konačni rezultat.

Peta Gorica sada ima šest bodva, kao i sedmi Slaven Belupo, a na istom je bodovnom učinku i četvrti Varaždin.

Na vrhu je Hajduk sa 12 bodova, drugi Osijek ima 10, a treća Rijeka devet.

Ortiz je u 20. minuti dobio udarac laktom u glavu nakon čega je ostao ležati na tlu. Liječnici su mu došli pružiti pomoć nakon čega je na nosilima prevezen u kola Hitne pomoći.

