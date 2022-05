FOTO Ovo je možda najvrednija fotografija u povijesti sporta!

Mercedes je prije Velike nagrade Miamija u formuli 1 oduševio fotografijom na kojoj su se našla četiri sportska velikana, od kojih su dvojica najveća u onome čime su se bavili i bave, jedan, ako nije, to još uvijek ima priliku postati, a jedan je zaslužan za evoluciju u nogometu po pitanju marketinga i brendiranja.

Možda iz ovog podužeg uvoda nije točno jasno o čemu se radi pa je najbolje "izbaciti" imena te četvorke - Lewis Hamilton, Michael Jordan, David Beckham i Tom Brady. Vjerojatno se radi o jednoj od najskupljih ili najvrednijih sportskih fotografija na svijetu.

Procijenjeno bogatstvo koje ima Hamilton iznosi 285 milijuna dolara, Brady je na 35 manje, Beckham je na vrtoglavih 450 milijuna dolara, a Jordan daleko ispred s 1,6 milijardi dolara. Zajedno, računica je jasna, njihovo bogatstvo jest 2,85 milijarde dolara.

Hamilton i Brady su još uvijek aktivni sportaši, ali dok je Brady najveći NFL igrač svih vremena, britanskom vozaču F1 to će se priznati ako dođe do tog osmog naslova prvaka. O Jordanu ne treba previše, on nije naglavačke okrenuo samo košarku već i sport općenito.