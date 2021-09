FOTO Messi se zamalo rasplakao nakon ovog poteza trenera: Puca prijateljstvo s Neymarom?

Nogometaši PSG-a svladali su u 6. kolu Francuske lige kod kuće Lyon s rezultatom 2-1 i to golom Maura Icardija u trećoj minuti sudačkog dodatka. U prvoj Messijevoj utakmici na Parku prinčeva Lyon je skoro pokvario slavlje domaćih navijača pa su gosti vodili od 54. minute i gola Paquete. Neymar je izjednačio iz penala u 66. minuti, a u 93. je Icardi iskoristio dodavanje Mbappéa.

U 76. minuti susreta, strateg PSG-a Mauricio Pochettino odlučio je da je vrijeme da Messi napusti igru u svom debiju na Parku prinčeva, a prema snimkama čini se da se to Argentincu nije svidjelo. Odbio je čak i treneru pružiti ruku kada je napuštao travnjak, ali Pochettino tvrdi:

– Messi se ne ljuti. Pitao sam ga, rekao je da je sve u redu.

Prema pisanju francuskih medija, nagađa se da mu se nije svidjelo to što Neymar i dalje izvodi kaznene udarce.

Sve to je rezultiralo praktički plakanjem Messija na klupi.

