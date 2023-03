FOTO Kinezi predstavili Ademija: Odabrao broj koji će nositi u Pekingu

Arijan Ademi nakon više od 12 sezona napustio je Dinamo i potpisao s Beijing Guoanom u Kini. Kapetan modrih odlučio je otići s obzirom na to ima 31 godinu i prilika za odlazak u inozemstvo i zaradu velikog novca možda više neće biti, a na emotivan se način oprostio od zagrebačkog kluba. Dao je veliki intervju za službeni YouTube kanal hrvatskog prvaka, u kojem je govorio o svemu - od početaka, preko doping-afere, do jedine stvari za kojom žali.

- Ovim putem bih zahvalio svima u Dinamu, pozdravio navijače što su bili naš 12. igrač i pružili nam takvu podršku, što su bili uz nas. Neću zaboraviti prošlo prvenstvo, oni su nam tako reći donijeli to. Ovo nije zbogom, nego doviđenja. Nadam se da ću jednog dana biti trener Dinama i da ću uzeti europski trofej - zaključio je Ademi.

Beijing Guoan danas ga je predstavio i objavio koji će dres Aki nositi u Pekingu. Naime, odlučio se za broj 45, a pojavila se i fotografija Ademija u trenirci kluba. Inače, Guoan je istovremeno doveo još dva pojačanja iz Europe - kamerunski stoper Michael Ngadeu dosad je bio u Gentu u Belgiji, dok je brazilski veznjak Souza dosad nosio dres Bešiktaša.

Beijing Guoan announced the signing of Arijan Ademi. The 32-year-old Macedonia midfielder served as long-time captain for Dinamo Zagreb with 340 appearances & 36 goals. He'll wear No. 45 jersey for Guoan in the new season.#CSL #CSLTransfer pic.twitter.com/tAhFVZ7zOh