VIDEO Mile Škorić u suzama se pozdravio s Osijekom. Kohorta skandirala svom kapetanu

Nogometaši Osijeka i Šibenika u susretu su 26. kola HNL-a igrali 0-0. U vrlo lošoj utakmici s malo prilika najveće uzbuđenje dogodilo se sredinom drugog poluvremena kada domaći sastav nije iskoristio kazneni udarac. Matić je u 69. minuti nespretno startao na Mierezea na samom rubu kaznenog prostora, a sudac Čulina je pokazao na bijelu točku.

Publika na stadionu Gradski vrt u tom je trenutku počela skandirati ime dugogodišnjeg kapetana Osijeka Mile Škorića zahtijevajući da on izvede najstrožu kaznu s obzirom da mu je ovo bila posljednja utakmica za momčad jer će karijeru nastaviti u Kini. Kristiijan Lovrić, koji je trebao izvesti kazneni udarac, ponudio je Škoriću da on bude izvođač, no kapetan je to odbio, pa se kao novi izvođač ponudio Mierez koji je i izborio najstrožu kaznu.

Na kraju je ipak loptu uzeo Mijo Caktaš, a njegov udarac u sam donji lijevi kut vrhunskom je intervencijom obranio vratar Šibenika Lovre Rogić. A od Osijeka se oprostio dugogodišnji igrač i kapetan Mile Škorić koji je odradio 333 utakmice u bijelo-plavom dresu te uvijek bio beskompromisan borac.

Kohorta je skandirala svom kapetanu poslije utakmice, Škorić se emotivno oprostio od svog kluba, a sada odlazi u Kinu i potpisat će za Chenzou Mighty Lionse.