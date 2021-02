Inter zasjeo na vrh, no svi su se čudili onome na leđima igrača, odgovor je zanimljiv...

Nogometaši milanskog Intera preuzeli su vrh ljestvice talijanskog prvenstva zahvaljujući 3:1 (2:0) domaćoj pobjedi protiv Lazija u susretu 22. kola. Inter je veliku prednost ostvario u prvom poluvremenu s dva gola Lukakua. Prvi je postigao u 22. minuti iz kaznenog udarca nakon prekršaja Hoedta na Lautaru, a drugoga u 45. minuti uz podosta sreće jer je jedan klizeći start Brozovića pogodio braniča Lazija pa je lopta stigla idealno na udarac belgijskom napadaču.

Imao je sreće i Lazio u 61. minuti kada je slobodan udarac Milinković-Savića na putu prema golu pogodio Escalantea, promijenio smjer i prevario Handanoviča za 2-1. No, samo tri minute potom Brozović je proigrao Lukakua koji je pretrčao pola terena prije no što je uposlio Lautara koji je pogodio praznu mrežu za 3:1.

Marcelo Brozović i Ivan Perišić odigrali su čitav susret za Inter koji sada ima 50 bodova, jedan više od gradskog rivala MIlana prije njihova međusobnog ogleda u sljedećem kolu.

No, u cijelom susretu gledatelji su gledali i u leđa Interovih igrača. Zašto? Zato što su prezimena igrača bila neobično napisana. Točnije, bila su napisana na mandarinskom kako bi se proslavila kineska Nova godina. To je najvažniji kineski praznik i traje 16 dana, a započeo je 12. veljače ove godine u znaku Bivola. Kineska Nova godina je dugogodišnja tradicija koja traje više od 4000 godina i ujedno je najstariji kineski praznik. Počinje prvim danom godine po Lunarnom kalendaru i traje do 15. dana tog mjeseca, ali se samo prvih sedam dana računa kao državni praznik.

Lazio je ostao sedmi sa 40 bodova koliko imaju i peti Napoli te šesta Atalanta.

Ranije u nedjelju se Atalanta dramatičnom su se 1:0 (0:0) pobjedom na gostovanju kod Cagliarija bodovno poravnala s Napolijem i Lazijom. Jedini pogodak na utakmici postigao je Muriel u 90. minuti susreta, a domaćini su se u sudačkoj nadoknadi ponadali kako bi ipak mogli do boda kada je dosuđen kazneni udarac za njih. No, nakon intervencije VAR-a glavni sudac Piccinini promijenio je svoju odluku te je ostalo minimalnih 1:0 za Atalantu.

Boško Šutalo igrao je do 62. minute, a Mario Pašalić je odigrao prvo poluvrijeme za Atalantu koja sada ima 40 bodova iz 22 susreta, isti bodovni učinak, ali s po utakmicom manje digranom imaju peti Napoli i sedmi Lazio.

Cagliari, kojemu je ovo bila 14. uzastopna utakmica bez pobjede u Serie A, ostao je u zoni ispadanja, 18. sa 15 bodova, dva manje od 17. Torina.

Zanimljivo je bilo i u Đenovi gdje je Sampdoria svladala Fiorentinu sa 2-1 (1-1). Strijelci za domaće bili su BBalde (31) i Quagliarella (72), dok je uspješan za goste bio Vlahović (37). Sampdoria je sada 10. sa 30 bodova, dok je Fiorentina 16. sa 22.

Roma sa sigurnih 3-0 (2-0) svladala Udinese. Dvostruki strijelac bio je Veretout (5, 25-11m), a konačnih 3-0 postavio je Pedro (90+3). Treća Roma sada ima 43 boda, dok je Udinese 14. sa 24.