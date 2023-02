Filipu Šačiću srebro kao i lani, izborniku zadovoljstvo uoči Prvenstva Europe

Nakon sjajnog nastupa Antonija Kamenjaševića, koji nije okrunjen s odličjem, te tri bronce - svojevrsnog Ivanova (Ivan Huklek, Ivan Lizatović, Iva Gerić) - nastupe hrvatskih hrvača i hrvačica na zagrebačkom Grand Prix turniru renking serije okrunio je 27-godišnji član Sesvetskog Kraljevca Filip Šačić.

Nakon dva uvjerljiva nastupa i pobjeda nad Amerikancem Woodsom (3:0) i Fincem Sarkkinenom (6:3), Šačić je u polufinalu, u svojoj najboljoj izvedbi, pobijedio Mađara Doemoeka bodovnom dominacijom (8:0, tehnički tuš).

Nakon svoje uvjerljive pobjede, Filip je u miru pogledao drugi polufinale u kojem nije imao razloga za nekoga navijati jer su se borila dvojica Iranaca. A Iranac u ždrijebu, u hrvanju, nikad nije dobra vijest jer je riječ o hrvačkoj velesili u kojoj je hrvanje nacionalni sport. Tako je i bilo i Šačić nije uspio pobijediti Iranca Alirezu Mohmadipianija (1:3).

No, već i sam plasman u finale velika je zadovoljština za marljive organizatore zagrebačkog turnira koji su tako, posljednjeg dana turnira, na postolju imali i domaćeg borca.

Sretan je, itekako, bio i njegov klupski trener Dinko Kremić, reprezentativni trener Anton Đok ali i izbornik Igor Petrenko koji je ovako prokomentirao Filipov nastup:

- Zadovoljan sam njegovim pobjedama ali još više i time što je ispunjavao sve zadatke koje je dobio od nas trenera i što razumije što mi od njega tražimo. Filip ima sve, brzinu, tehniku a dosad mu je bio problem što sam sebi nije dovoljno vjerovao.

Svjestan toga je i Filip koji je, praktički, hrvački profesionalac po pristupu ali ne i po primanjima no to je već druga priča, ona o sportašima iz takozvanih malih, nekomercijalnih, sportova.

- I lani sam bio u finalu ovog turnira a tada sam izgubio od trećeplasiranog s posljednjeg Svjetskog prvenstva, Ukrajinca Filčakova. Isto je bio rezultat 1:3. U ovom finalu sam se dobro branio u parteru i kada sam pomislio da će nas sudac dići on me okrenuo. S druge strane, on je u parteru uspješno anulirao moje napade a ja gore nisam našao rješenja za njega. No, sveukupnošću svog nastupa mogu biti itekako zadovoljan. Dobro treniram, spreman sam i želim to pokazati i na Prvenstvu Europe koje će se održati u travnju u zagrebačkoj Areni.

Posljednjeg dana natjecanja na Zagreb Openu, pored Šačića, nastupila su još petorica hrvatskih boraca od kojih su samo Vinko Prodanović (97 kg) i Luka Malobabić (72 kg) izborili barem jednu pobjedu no više od toga, u njihovu slučaju, nije išlo.

U posljednjoj borbi turnira nadjačavala su se dva diva, finalisti kategorije do 130 kilograma. Zapravo, tukla su se dva Oskara, onaj kubanski (Oscar Pino Hinds) i onaj norveški (Oskar Marvik) a "Oskara je osvojio" Kubanac (7:1).

Pino Hinds se tako na svoju Kubu vraća bogatiji za 1500 švicarskih franaka koliko je pripalo svakom od 30 pobjednika ovog turnira u tri vrste hrvanja (slobodni stil, grčko-rimski i žensko hrvanje). Šačić će u obiteljski proračun donijeti 1000 franaka a svi osvajači bronci, pa tako i oni hrvatski, zaradili su 500 franaka. No, svi će oni te novce dobiti tek na kraju kada se zbroje rezultati sva četiri Grand Prixa renking serije.