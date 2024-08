Evo kada i gdje možete gledati Hrvatsku u epskom finalu Olimpijskih igara protiv Srbije

Nikad se vaterpolo na Olimpijskim igrama nije igrao pred ovolikim brojem gledatelja. Kapacitet La Defanse Arene je 13.100 gledatelja i u pravilu je ispunjena, a za finale Hrvatske i Srbije tražit će se ulaznica više.

Hrvatski vaterpolisti igrat će danas (14 sati, HRT 2) svoj treći ovogodišnji finale velikih natjecanja. Uz sav respekt prema finalima Svjetskog prvenstva i Prvenstava Europe, nema većeg finala od olimpijskog.

Nismo još ništa napravili

A njegovu težinu svojim izjavama najbolje oslikava hrvatski izbornik Ivica Tucak koji je ovako odgovorio na pitanje hoće li sada, barem malo, psihološki biti lakše igrati finale kada je medalja u džepu. Za razliku od četvrtfinala pa i polufinala, utakmica prije kojih još ništa osvojeno nemaš, u ovom slučaju srebro je ipak osigurano.

– Ma, nismo mi došli uzeti srebro. Mi smo ovdje došli biti olimpijski pobjednici. Ništa mi još nismo napravili. Kako će to završiti, naravno da se ne pita samo nas već se nešto pita i protivnika. Ali da imamo snage sve to napraviti, to je sigurno. Hoćemo li uspjeti, to samo Bog zna. Ako ne uspijemo, bit ću tužan i čestitat ću suparniku, ali ću i biti ponosan na sve ovo što ovi momci, zajedno sa stožerom, rade. Oni su za mene heroji.

Jako dobro pamti Tucak izgubljeni olimpijski finale u Riju, i to baš protiv Srbije.

– Kada smo izgubili taj finale bio sam najtužniji čovjek na svijetu, i ne shvaćajući koliko je i olimpijsko srebro grandiozan domet. Strašno je to što ovi momci rade i zato ja sada ne mogu reći da imamo srebro. Kakav bi to bio pristup.... Ne, ne, hoću zlato, mi hoćemo zlato.

A kako na veliki finale gleda kapetan Marko Bijač?

– Ključ će u velikom finalu biti da zadržimo razinu agresivnosti koju smo imali u obrani protiv Španjolske i Mađarske jer onda je i meni na vratima lakše.

Bijaču će prijetiti srpski šuteri među kojima prednjače ljevoruki Dušan Mandić (možda i najubojitiji ljevak na svijetu) i Nikola Jakšić.

– Ne staje njihova igra kod spomenute dvojice, imaju oni širok asortiman igrača.

I Loren Fatović, igrač koji je u polufinalu dao više od polovice hrvatskih pogodaka (4 od 9), govorio je o obrani.

– Naravno da će obrana biti ključ, to je sigurno. No kada dajemo svoj maksimum, mi možemo jako puno i nadam se da nas to može odvesti do pobjede. Sigurno će to biti vrhunska utakmica, Srbi imaju odličnu momčad, igraju vrlo dobro, no i mi naravno imamo svoje izglede. Nakon utakmica u skupini, dosta ljudi nije vidjelo ni nas ni njih u finalu jer i jedni i drugi bili smo četvrti. Ali i mi smo, kao i oni, pokazali da znamo pobjeđivati kad je najpotrebnije.

Centar Luka Lončar suparnike je opisao ovako:

– Srbija je fantastična momčad, puna šampiona. Mislim da imaju petoricu zlatnih iz Tokija tako da znaju kako se osvaja naslov i nisu oni slučajno došli do ovog olimpijskog finala. No obrana je ključ svega. Obrana osvaja naslove, a mi smo se dogovorili prije četvrtfinala i polufinala da ćemo poginuti jedan za drugoga u obrani.

A vjerujemo da to vrijedi i za finale pa bek Marko Žuvela ističe.

– Srbe smo pobijedili u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva i bila je to iscrpljujuća utakmica. Prije svih moramo neutralizirati Mandića i Jakšića. U finalu će se igrati balkanski vaterpolo, bit će to klasik. Ponovljeni je to finale iz Rija 2016. i idemo im uzvratiti za onaj poraz.

A da bi se to dogodilo, bit će neophodan i doprinos Jerka Marinića Kragića, našeg ponajboljeg šutera, kojeg ruka na ovom natjecanju baš i ne služi najbolje.

– Svi su navikli da sam najbolji strijelac momčadi, no ovo nije takav turnir. No kad mi već ne ide u napadu, ginem u obrani. Mislim da sam taj dio turnira odradio više nego dobro. Ne samo ja nego cijela momčad.

Nikad nam Srbi ne odgovaraju

Suglasan je s time i Luka Bukić koji pak ne misli da nam Srbi, po svom profilu, više odgovaraju nego neke druge reprezentacije.

– Igrao sam puno utakmica sa Srbijom i teško mi je ikad reći da su oni suparnik koji nam odgovara.

Poput Mađarske, koja ih ima više, i Srbija ima vrlo ubojitog ljevaka u Dušanu Mandiću.

– Nama je u obrani na lijevoj strani posao takav da ne smijemo biti dekoncentrirani ni sekunde jer sijevaju šutevi ako ih pustite milimetar u obrani. Tako će biti i protiv Srbije. Mandića ne može zaustaviti jedan igrač i pripremit ćemo se tako da cijela momčad na to obraća pozornost.

A mi ćemo vam pak skrenuti pozornost na to da je ovo četvrti hrvatski olimpijski finale. Prvi je, u Atlanti, završio pobjedom Estiarteove Španjolske (5:7). Drugi smo dobili, onaj londonski, protiv Italije (8:6). Treći smo, u Riju, izgubili upravo protiv Srbije (7:11). Nije li ovo sjajna prilika za uzvrat?