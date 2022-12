Europski sud pravde: UEFA je bila u pravu kada je zaprijetila blokiranjem klubova Superlige

Glavni odvjetnik Europskog suda pravde ocijenio je u četvrtak da je UEFA bila u pravu kada je zaprijetila sankcioniranjem klubova na inicijativu projekta Superlige. Pravila nogometnih tijela UEFA-e i FIFA-e koja im daju pravo blokirati klubove da se pridruže novoj ligi i kazniti igrače koji to učine kompatibilna su s antimonopolskim zakonima EU-a, rekao je u četvrtak savjetnik europskog najvišeg suda glavni odvjetnik Athanasios Rantos.

- Pravila FIFA-e i UEFA-e prema kojima svako novo natjecanje podliježe prethodnom odobrenju kompatibilna su sa zakonom o tržišnom natjecanju EU-a - izjavio je Rantos na Sudu pravde EU (CJEU), najvišem europskom sudu.

Slučaj se odnosi na prošlogodišnji spor između UEFA-e i FIFA-e s jedne strane i Europske Superlige s druge strane koja je propala u manje od 48 sati nakon negodovanja navijača, vlada i igrača koji su prisilili Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Milan, Inter Milan i Atletico Madrid da se povuku.

