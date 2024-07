Džeko ima veliku želju doći u Hajduk i zbog izvannogometnih razloga. Okrivamo koji su mu motivi

Vijest da je najbolji napadač u povijesti reprezentacije Bosne i Hercegovine te trenutačni kapetan turskog velikana Fenerbahčea Edin Džeko u sve intenzivnijim pregovorima s Hajdukom nije bez razloga okarakterizirana transfer-bombom. Jasno je da 38-godišnji Sarajlija ne želi ostati u Feneru zbog otprije narušenih odnosa s novim trenerom kluba Joseom Mourinhom, a turski je klub za Džeku dobio dvije ponude, jednu iz Saudijske Arabije te jednu iz Hajduka. Iako je saudijska ponuda nemjerljivo izdašnija, Džeko ima veliku želju doći u Hajduk, u velikoj mjeri i zbog izvannogometnih razloga. Naime, Džeko u Splitu ima nekoliko nekretnina, a u Dubrovniku ima restoran, te bi uz sve to bio vrlo blizu svojem Sarajevu.

Napadačka partnerstva

Ako Hajduk pod kadrovskom palicom novog sportskog direktora Nikole Kalinića uspije angažirati Džeku, bila bi to definitivno jedna od najvećih akvizicija u povijesti HNL-a. Međutim, mora se odmah naglasiti da to ne bi bila samo akvizicija u smislu velikog imena; Edin Džeko i s 38 godina na leđima ima još puno toga dati kao igrač. Najbolje to opisuje protekla sezona u kojoj je briljirao u dresu Fenera s 25 pogodaka i deset asistencija te bio drugi najbolji strijelac turske Superlige, lige koja je nemjerljivo jača i zahtjevnija od HNL-a. Unatoč činjenici da je star igrač, Džeko je sve samo ne "potrošena roba" te se ne čini da ga godine usporavaju, kao što to čine većini elitnih napadača.

Ideja u kojoj Hajduk želi staviti Marka Livaju na poziciju desetke, odnosno ofenzivnog veznjaka, a ubojitog golgetera ispred njega, s Džekom bi savršeno funkcionirala jer je svoje najbolje sezone u karijeri imao upravo kad je igrao u paru s igračima "vica". Od Grafitea 2009. u Wolfsburgu, kad je zabio 36 pogodaka, preko Mohameda Salaha u Romi u sezoni 2016./2017., kad je zabio 39 golova, pa sve do Lautara Martineza u Interu u sezoni 2021./2022., kad je zabio 18 pogodaka, Džeko je s partnerom koji je mogao sam završavati akcije, ali i biti kreativan, najbolje funkcionirao.

Već nam pogled na ovih nekoliko spomenutih sezona govori o kakvom je vrsnom golgeteru riječ. Najbolje će nam, pak, od svih mogućih podataka Džekinu elitnu kvalitetu dokazati onaj da je on sedmi najbolji strijelac u 21. stoljeću u cijelom profesionalnom nogometu. Postigao je nevjerojatnih 413 pogodaka tijekom svoje uspješne karijere, a ispred njega je u toj statističkoj kategoriji sama nogometna elita strijelaca: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimović, Robert Lewandowski, Luis Suarez i Sergio Aguero. Dakle, Edin je iza sebe u ovom stoljeću ostavio napadačke ikone poput Thierryja Henryja, Waynea Rooneya, Didiera Drogbu, Miroslava Klosea i mnoge druge. Još jedan podatak koji će nam dati do znanja o kakvom je elitnom igraču riječ jest taj da je Džeko jedini igrač u povijesti nogometa koji je postigao 50 ili više golova i u talijanskoj Serie A (107) i u njemačkoj Bundesligi (66) i u engleskoj Premier ligi (50).

Što se trofeja tiče, ni tu nije oskudijevao. Naslove prvaka osvajao je u Premiershipu s Man. Cityjem (2012.) i u Bundesligi s Wolfsburgom (2009.), a tome je pridodao po dva Kupa i Superkupa s Interom te dva Kupa sa Cityjem. Svi se sjećaju završnice sezone 2011./2012. i naslova prvaka Manchester Cityja golom Aguera u zadnjoj minuti, ali Džeko je svojim pogotkom glavom tri minute prije donio ključno izjednačenje protiv QPR-a. I to je ono što ga odlikuje, igranje u najvećim utakmicama pod najvećim pritiskom, te bi stoga za njega igranje pod pritiskom publike Hajduka bilo mačji kašalj.

Što točno Džeko može donijeti Hajduku i kakav je napadač? Nema previše kompliciranja u toj priči, ono što Džeko uvjerljivo najbolje radi je završnica – bila ona iz zicera s peterca, "projektilom" s 25 metara, glavom nakon ubačaja ili kreativnim volejem. Raznovrsnost zabijanja pogodaka jedna je od Džekinih najvećih odlika, kao i činjenica da nema slabiju nogu iako je službeno klasificiran kao dešnjak. Ono što je važno naglasiti je da Džeko ima i odličan njuh za podvaliti loptu suigraču, što najbolje govori njegovih 10 asistencija iz prošle sezone, ali i ukupno 167 asistencija u karijeri. Uzevši u obzir da će Hajduk protiv većine HNL protivnika napadati visoko protiv kompaktnog bloka, Džeko je savršeno rješenje za takav sustav. Jedina dva elementa u kojima u ovoj fazi karijere ne može doprinijeti na najvišoj razini jesu razina trke u fazi obrane te eksplozivnost u kontranapadima, ali taj se dio može nadomjestiti na krilnim pozicijama.

Spremni na velike poteze

Na kraju krajeva, koliko god profilno odgovarao ili ne odgovarao Hajduku, činjenica da je Džeko i danas kvalitetom igrač debelo iznad razine HNL-a dovoljna je za opravdano "podrhtavanje tla" u Splitu, kako su neki mediji opisali reakciju na pregovore Džeke i Hajduka. Dovođenjem Gennara Gattusa Nikola Kalinić već je dokazao da je spreman na velike poteze i velike stvari, a kako će se ti potezi odraziti na rezultatskom planu, to je već potpuno druga priča i to svi HNL ljubitelji jedva čekaju vidjeti.