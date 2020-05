Dvoransko EP u atletici od 5. do 7. ožujka 2021. u Torunu

Poljski Torun bit će domaćin Europskog atletskog dvoranskog prvenstva 2021. godine koje će se održati od 5. do 7. ožujka, a pet kvalifikacijskih natjecanja održat će se 4. ožujka, objavila je u petak Europska atletska federacija (EA).

Zbog pandemije koronavirusa poremećen je kalendar atletskih natjecanja ove godine.

Kao rezultat toga, Svjetsko atletsko dvoransko prvenstvo, koje se trebalo održati od 13. do 15. ožujka u Nanjingu u Kini, odgođeno je za godinu dana pa će se održati od 19. do 21. ožujka 2021. godine, što znači da će između ova dva velika atletska natjecanja atletičari imati samo dva tjedna razmaka.

Odgođene su i Olimpijske igre u Tokiju za godinu dana i novi termin je od 23. srpnja do 8. kolovoza. Američki grad Eugene tada je trebao biti domaćin svjetskog atletskog prvenstva na otvorenom, no i to je promijenjeno pa je novi termin atletskog SP-a od 15. do 24. srpnja 2022. godine.

Ove se godine u Parizu od 25. do 30. kolovoza u Parizu trebalo održati Europsko atletsko prvenstvo, ali su ga otkazali organizatori. EA još nije odlučila što će s tim natjecanjem.