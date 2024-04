Španjolski mediji: 'Modrić još nema nikakvu ponudu, a pitanje je hoće li stići'

Pitanje ostanka Luke Modrića u Real Madridu velika je tema još od prošloga ljeta kada su na Santiago Bernabeu stigle unosne ponude iz Saudijske Arabije. Pitanja su počela sve glasnije odzvanjati otkako je Real promijenio sustav igre čime je naglasak stavio na mlade nogometaše koji će u narednim godinama nositi momčad, a starije ostavio po strani. Kapetan vatrenih tako je redom ulazio s klupe i u završnici puno susreta, no gotovo uvijek je sjajno iskoristio svoje vrijeme te pokazao koliko je i dalje kvalitetan igrač.

"Bez ikakve sumnje, on bi htio ostati. Na travnjaku želi dokazati svoju vrijednost i uvjeriti upravu kluba da za njega ima mjesta u Madridu i sljedeće sezone. Svjestan je projekta kluba i želi biti dio svega. Istovremeno proučava opcije za mogući nastavak karijere bude li morao napustiti Real. Jasno je da će završnica sezone biti ključ za njegovu budućnost. Sve je u zraku, ali do sada, do 12. travnja, nije dobio nijednu ponudu. Hoće li ona stići? To je pitanje", piše španjolska Defensa Central.

Dodaju kako Modrić razmišlja o nekoliko mogućih opcija, ali da još uvijek nije dobio ponudu. Modrić je u Realu živuća legenda, a trener Carlo Ancelotti je, prema pisanju španjolskih medija, ponudio da mu bude pomoćnik. Ukoliko ta ponuda postoji, pitanje je koliko je za nju Modrić zainteresiran, obzirom da se doima kako još uvijek želi igrati.

Dakako, ukoliko niti kraljevski klub nije dao nikakvu ponudu morat će požuriti ukoliko namjerava zadržati Modrića u bilo kojem kapacitetu. Samo je pitanje kada će saudijski klubovi doći po posljednjeg osvajača Zlatne lopte trenutno aktivnog na europskom tlu, a s cijelom pričom se povezivao i Inter Miami u suvlasništvu David Beckhama. Uz to, tu je opcija odlaska u Dinamo ukoliko poželi poput drugih vatrenih, vratiti se tamo gdje je njegov put počeo.

Za sada, Modrić pokazuje koliko je Realu važan, osobito kada je riječ o najvećim i najtežim utakmicama. Bilo je to i protiv Manchester Cityja u četvrtfinalu Lige prvaka. Njegov je ulazak donio puno kontrole na sredini terena i organizacije u napadu. Uz to, momčad se činila sigurnija u sebe i smirenija nakon što je ušao na teren. Uzvratna utakmica igra se 17. travnja na Etihadu, a Modriću bi, obzirom na to kako odigra, mogla odrediti budućnost u "kraljevskom klubu".

