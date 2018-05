Draymond Green poručio Barkleyu: Udari me kad me sretneš ili šuti

Stephen Curry, prošlosezonski MVP NBA lige, trijumfalno se vratio na parket poslije petotjednog izbivanja radi ozljede koljena. U 27 minuta igre postigao je 28 koševa (pet trica) te tome dodao sedam asistencija. Prvaci Golden State Warriors tako su još jednom pobijedili New Orleans Pelicans (121:116) i tako u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije poveli s 2-0. Serija se seli u New Orleans gdje se u petak igra treća utakmica.

– Tražimo igru koju volimo samo da bismo se kretali – rekao je trener Warriorsa Steve Kerr.

Green najkorisniji

Premda je Kevin Durant postigao 29 koševa i tome dodao sedam asistencija, najkorisniji “Ratnik” bio je Draymond Green.

Taj krilni centar toliko je “ušao u glavu” suparnicima, ponajprije njihovu braniču Rajonu Rondu (22 koša, 12 asistencija), da je TNT-ov stručni komentator Charles Barkley u programu kazao da bi volio kada bi netko provokatora Greena opalio šakom u lice. – Barkley me sreo milijun puta i nije me udario pa neka prestane pričati skriven iza televizijske kamere. Star si i to je tvoj problem – poručio je Green bivšoj velikoj NBA zvijezdi. Inače, s pozicije lažne petice, taj konfliktni Warrior postigao je 20 koševa, 12 asistencija i 9 skokova pokazavši se spremnim da se suprotstavi i superstaru kakav je Anthony Davis (25 koševa, 15 skokova). Favoriti Istočne konferencije uspješno su započeli svoj polufinale.

Cleveland Cavaliersi napravili su “break” u Torontu i pobjedom u produžetku (113:112) preoteli Raptorsima prednost domaćeg terena. Premda su u drugom poluvremenu vodili i s 13 koševa, a dvije minute prije kraja s četiri koša prednosti i premda je njihov litavski centar Valančiunas dominirao u reketu (21 koš, 21 skok), domaćini Raptorsi su ipak propustili veliku priliku da povedu s 1-0.

LeBron James najzaslužniji

Za takvo što najzaslužniji je najbolji igrač Cavsa (i cijele NBA lige) LeBron James koji je za svojih 26 koševa, 13 asistencija i 11 skokova rekao da je to bila jedna od njegovih lošijih ovosezonskih igara.

Druga je utakmica na rasporedu danas, a igra se opet u Torontu. Za razliku od sedme utakmice protiv Pacersa kada je to učinio Kevin Love, ovaj put je Jamesu “pružio ruku” branič-šuter J. R. Smith koji je u svojih 20 koševa ugradio pet trica iz šest dalekometnih pokušaja. Tim je učinkom Smith postao prvi LeBronov suigrač koji je u ovom doigravanju dosegnuo 20 koševa. Domaći navijači teško su podnijeli taj poraz pa je tako najpoznatiji navijač Raptorsa reper Drake ušao u oštru konverzaciju s pričuvnim centrom Cavsa Kendrickom Perkinsom no do fizičkog kontakta između njih ipak nije došlo.