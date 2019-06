Drama boksačke legende! Kličku se zapalio motor na jahti, vatrogasci spašavali obitelj

Negdašnji svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji Vladimir Kličko doživio je havariju na Mallorci, a njegovu obitelj i prijatelje sa zapaljene jahte u vodama oko Mallorce spasila je španjolska obalna straže.

Na iznajmljenoj 30-metarskoj jahti Sunseeker Predator je u noći izbio požar na motoru dok je napuštala Ibizu, a nakon upućenog signala za pomoć na poprište su stigli vatrogasci i obalna straže, te evakuirale posadu. U havariji nitko nije ozlijeđen.

Be careful what you wish for: fate took my wish for “some #adrenalin” a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song😱 pic.twitter.com/sGN7xfG5JM