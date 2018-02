Treća uzastopna pobjeda Sixersa, Bender i Hezonja zabili po 23 koša u porazima Sunsa i Magica

Košarkaši Philadelphia 76-ersa ostvarili su treću pobjedu u nizu u NBA ligi svladavši na svom terenu Los Angeles Clipperse sa 112-98, a hrvatski reprezentativac Dario Šarić odigrao je još jednu svestranu utakmico postigavši 10 koševa (šut za dva 3-7, trica 1-5, slobodna bacanja 1-1) uz devet skokova, pet asistencija i jednu blokadu.

Sixerse je do novog uspjeha predvodio sjajni Joel Embiid sa 29 koševa i 16 skokova, dok je pobjednički niz Clippersa puknuo na brojci tri usprkos dobroj igri Loua Williamsa koji je ubacio 23 te Danila Gallinarija koji je postigao 22 poena.

Sixersi su sada na omjeru pobjeda i poraza 27-25 te drže osmo mjesto u Istočnoj konferenciji, posljednje koje vodi u doigravanje, dok su Clippersi s omjerom 28-26 deveti na Zapadu, dok osmi New Orleans Pelicansi imaju 29-26.

Dragan Bender ostvario je svoj najbolji učinak karijere sa 23 ubačaja (šut za dva 6-10, trica 3-5, slobodna bacanja 2-2) uz osam skokova, četiri asistencije, dvije blokade i jednu osvojenu loptu za 32 minute provedene na parketu, no njegovi Phoenix Sunsi pretrpjeli su i peti poraz zaredom, ovoga puta na svom terenu su izgubili od Denver Nuggetsa sa 113-123.Dosadašnji najbolji Benderov učinak bilo je 20 poena, a jedini učinkovitiji od njega kod Sunsa bio je TJ Warren sa 31 pogotkom. Nuggetse su do važne pobjede u borbi za doigravanje predvodili Wilson Chandler sa 26 i Will Barton sa 25 poena.

Phoenix je s omjerom 18-39 pretposljednji, 14. na Zapadu, dok je Denver sa 30-26 na sedmom mjestu Zapada.

Odličnu utakmicu odigrao je i Mario Hezonja koji je sa 23 koša (šut za dva 7-11, trica 1-5, slobodna bacanja 6-7) te po tri skoka i osvojene lopte za 35 minute bio prvi strijelac Orlando Magica, no to nije bilo dovoljno da se nastavi niz od tri pobjede njegove momčadi, bolji su sa 111-104 bili gostujući Milwaukee Bucksi. Uz Hezonju u Orlandu se istaknuo Evan Fournier sa 20 ubačaja, dok su Milwaukee do pobjede predvodili Giannis Antetokounmpo sa 32 pogotka i Khris Middleston sa 21 poena, 9 skokova i 7 asistencija.

Sa 18-37 orlando je pretposljednji, 14. na Istoku, dok je Milwaukee sa 31-24 peti također na Istoku.

U derbiju večeri su prvaci Golden State Warriorsi na svom terenu svladali San Antonio Spurse, koji su igrali bez Kawhija Leonarda (ozljeda mišića), Tonyja Parkera (bolovi u leđima), Rudyja Gaya (ozljeda pete) i Dejountea Murraya (istegnuće liejvog gležnja), sa 122-105. Ključnu razliku Warriorsi su ostvarili u trećoj četvrtini koju su dobili sa 33-20 i pobjegli na 16 razlike. Klay Thompson je sa 25 ubačaja predvodio strijelce Warriorsa, Draymond Green je dodao 17 uz 11 asistencija i 8 skokova, dok su Kyle Anderson i LaMarcus Aldridge ubacili po 20 koševa za Spurse.

Warriorsi su s omjerom 43-13 i dalje vodeća momčad Zapada i čitave lige, dok su Spursi sa 35-22 trenutačno treća momčad Zapada.

Niz pobjeda Los Angeles Lakersa stao je na četiri nakon 123-130 poraza na gostovanju kod Dallas Mavericksa iako je za njih debitirao Isaiah Thomas. Veteran Dirk Nowitzki je sa 22 poena predvodio Mavse, dok je Thomas ušavši s klupe za 30 minuta postigao 22 koša za Lakerse.

Ivica Zubac nije ulazio u igru za Lakerse koji su sa 23-32 na 11. mjestu zapada, dok je Dallas sa 18-38 13. na Zapadu.

