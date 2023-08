Donosimo vam listu 10 najvećih transfera hrvatskih nogometaša: Jedno ime pojavljuje se čak triput

Joško Gvardiol danas je potpisao za Manchester City u transferu koji ga je učinio najskupljim braničem u nogometnoj povijesti i istovremeno najskupljim hrvatskim igračem u povijesti. Premda ovakav megatransfer ostale može učiniti naizgled beznačajnima, mnogi Hrvati skupo su stajali svoje klubove. Donosimo vam popis deset najvećih transfera hrvatskih nogometaša.

Deseto mjesto dijele transfer Luke Modrića iz Dinama u Tottenham 2008. godine i transfer Nikole Kalinića iz Fiorentine u Milan 2018. godine. Dva transfera, deset godina udaljena, koštali su klubove-kupce 22 i pol milijuna eura.

Na devetom je mjestu Nikola Vlašić. Točnije, njegov transfer iz Evertona i moskovski CSKA. Ruski klub je za hrvatskog reprezentativca 2019. godine platio punih 23 milijuna eura.

Idući na listi (8.) je branič poput Joška Gvardiola. Riječ je o Dejanu Lovrenu koji je u velikom stilu otišao iz Southamprona u Liverpool. Transfer se dogodio 2014., a spomenuti stil bio je 25.3 milijuna eura težak.

Na sedmom mjestu dolazimo i do Matea Kovačića kojem će se Gvardiol pridružiti u momčadi Manchester Cityja. Riječ je upravo o njegovom posljednjem transferu kada je klub s Etihada ovoga ljeta za hrvatskog vaznjaka izdvojio 29.1 milijun eura.

Šesto mjesto zauzeo je transfer Marka Pjace iz Dinama u talijanskog velikana Juventus. Transfer je dogovoren i ostvaren još 2016. godine. Premda su ga platili 29.4 milijuna eura, uglavnom vrijeme provodi na posudbama među kojima su one u Torinu, Empoliju, Fiorentini i Schalkeu.

Peto mjesto zauzima već viđeno lice na ovome popisu. Riječ je o povratku Nikole Vlašića na Engleske travnjake 2021. godine, kada ga je West Ham kupio od moskovskog CSKA za 30 milijuna eura.

Na trećem se mjestu pojavljue dakako kapetan hrvatske reprezentacije i legenda svoga kluba, Luka Modrić. Real Madrid je danas gotovo nezamisliv bez svoje desetke, no do 2012. to nije tako bilo. Tada je Modrić otišao iz Tottenhama u Real za 35 milijuna eura.

Drugo i treće mjesto (od transfera Joška Gvardiola prvo i drugo) drži Mateo Kovačić. "Jeftiniji" transfer bio je onaj 2015. godine iz Intera u Real Madrid za 38 milijuna eura. Svoju najvišu cijenu postigao je prilikom prelaska iz Reala u nesretni Chelsea 2019. kad su ga Englezi platili 45 milijuna eura.

