Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
GAŽA U KATARU

Donedavno najplaćeniji izbornik na svijetu ima novi posao: Čeka ga težak zadatak

FILE PHOTO: World Cup - Asian Qualifiers - Third Round - Group C - Saudi Arabia v Bahrain
STRINGER/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.11.2025.
u 16:00

S Interom je osvojio tri naslova talijanskog prvaka, dva talijanska kupa i dva talijanska superkupa između 2004. i 2008

Bivši trener Intera i talijanske reprezentacije Roberto Mancini novi je trener katarskog kluba Al Sadda s kojim je potpisao ugovor na dvije i pol godine, objavio je klub.

Šezdesetogodišnji Talijan vraća se na posao više od godinu dana nakon što je napustio posao u saudijskoj reprezentaciji.

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!

Mancini preuzima Al Sadd, koji je šesti u katarskom prvenstvu s 14 bodova iz devet utakmica, osam manje od vodećeg Al-Gharafe.

Mancinijev najuspješniji period kao trenera bio je dok je bio u Interu. S Interom je osvojio tri naslova talijanskog prvaka, dva talijanska kupa i dva talijanska superkupa između 2004. i 2008.

Također je vodio talijansku reprezentaciju do naslova europskog prvaka 2020., a s Manchester Cityjem je osvojio njihov prvi naslov u Premiershipu u sezoni 2011./12.

Ključne riječi
trener Al Sadd Roberto Mancini

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja