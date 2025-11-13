Donedavno najplaćeniji izbornik na svijetu ima novi posao: Čeka ga težak zadatak

Bivši trener Intera i talijanske reprezentacije Roberto Mancini novi je trener katarskog kluba Al Sadda s kojim je potpisao ugovor na dvije i pol godine, objavio je klub.

Šezdesetogodišnji Talijan vraća se na posao više od godinu dana nakon što je napustio posao u saudijskoj reprezentaciji.

Mancini preuzima Al Sadd, koji je šesti u katarskom prvenstvu s 14 bodova iz devet utakmica, osam manje od vodećeg Al-Gharafe.

Mancinijev najuspješniji period kao trenera bio je dok je bio u Interu. S Interom je osvojio tri naslova talijanskog prvaka, dva talijanska kupa i dva talijanska superkupa između 2004. i 2008.

Također je vodio talijansku reprezentaciju do naslova europskog prvaka 2020., a s Manchester Cityjem je osvojio njihov prvi naslov u Premiershipu u sezoni 2011./12.