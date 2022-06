Dominacija i milijuni! Nezaustavljiva Iga po drugi put osvojila Roland Garros

Najbolja tenisačica svijeta, 21-godišnja Poljakinja Iga Šwiatek nastavila je impresivan pobjednički niz svladavši 18-godišnju Amerikanku Coco Gauff u finalu Roland Garrosa sa 6-1, 6-3 za 68 minuta, a 35. uzastopna pobjeda u ovoj sezoni donijela joj je drugi trofej Suzanne Lenglen koji je prvi put osvojila prije dvije godine.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - June 4, 2022 Poland's Iga Swiatek hugs Cori Gauff of the U.S. after winning the women's singles final match REUTERS/Gonzalo Fuentes Photo: GONZALO FUENTES/REUTERS

To je šesti naslov za Šwiatek u 2022., a ukupno deveti u karijeri. Poljakinja je nakon poraza u prvom finalu (2019. u Luganu izgubila je od Slovenke Polone Hercog), u sljedećih devet ostavila svoje suparnice bez ijednog seta i s najviše pet osvojenih gemova.

Coco Gauff je u svom trećem finalu u karijeri, a prvom na Grand Slam turniru, doživjela prvi poraz.

Šwiatek je za osvajanje prvog seta trebala 32 minute. Prva tenisačica svijeta je iskoristila svoje veće iskustvo u odnosu na američku tinejdžerku i osvojila prva četiri gema u meču. Više od 20 minuta trebalo je Gauff za osvajanje prvog gema, ali je samo nakratko prekinula put svoje suparnice prema osvajanju prve dionice meča. Bio je to prvi izgubljeni set Coco Gauff na ovogodišnjem Roland Garrosu.

Amerikanka je nešto bolje započela drugi set u kojem je zahvaljujući seriji promašaja suparnice u prvom gemu došla do 'breaka', koji je u sljedećem gemu i potvrdila za vodstvo od 2-0. Takav rasplet kao da je razljutio prvu tenisačicu svijeta koja je u sljedećih pet gemova izgubila svega pet poena i došla na jedan gem od svog drugog Grand Slam naslova u karijeri.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - June 4, 2022 Poland's Iga Swiatek in action during the women's singles final match against Cori Gauff of the U.S. REUTERS/Gonzalo Fuentes Photo: GONZALO FUENTES/REUTERS

Osim što je osvajanjem 2000 bodova učvrstila svoju poziciju na vrhu pojedinačne WTA ljestvice, Šwiatek će iz Pariza otići bogatija za 2,2 milijuna eura.

Vidno razočarana Coco Gauff je osvojila svoju najveću novčanu nagradu zaradivši 1,1 milijun eura, a u ponedjeljak će doći i do najboljeg renkinga u karijeri, kad će osvanuti na 13. mjestu WTA ljestvice.

Osim toga, Amerikanka će u nedjelju imati priliku osvojiti svoj prvi Grand Slam naslov u konkurenciji ženskih parova, kad će sa sunarodnjakinjom Jessicom Pegulom za trofej igrati protiv domaćih miljenica Caroline Garcije i Kristine Mladenović.